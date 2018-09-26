2018-09-26T18:25:29+03:00
Политика

Юрия Кокова сняли с должности главы КБР

Политик перейдет на другую работу в Москву
Алена БЕЛЯЕВА
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Юрий КоковЮрий Коков
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Владимир Путин сообщил о том, что глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков переходит на другую должность. Как информирует официальный сайт президента России, бывший руководитель республики перейдет на другую работу в Москву. В сообщении отмечается, что политик сам просил о переводе. Это связано, в том числе, и с семейными обстоятельствами.

Временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии назначен Казбек Коков, который является однофамильцем прошлого руководителя республики.

- Не мне Вам говорить, что Ваша семья связана с вашей родной республикой самым тесным, наитеснейшим образом. Ваш отец возглавлял республику с 1992-го по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем. Хочу предложить Вам вернуться в Кабардино-Балкарию – на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики, - заявил Владимир Путин.

Напомним, Юрий Коков до того, как стал главой КБР, 20 лет проработал в силовых структурах. Он поднялся по карьерной лестнице от инспектора уголовного розыска до заместителя министра внутренних дел республики. А с 2008 года возглавлял Департамент по противодействию экстремизму МВД РФ.

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