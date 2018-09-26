2018-09-26T18:28:18+03:00
Общество

Кто такой новый глава КБР Казбек Коков

Кабардино-Балкарию возглавил сын ее бывшего президента Валерия Кокова [биография]
Михаил ЮЖНЫЙ
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Казбек Коков стал и.о главы Кабардино-БалкарииКазбек Коков стал и.о главы Кабардино-Балкарии
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И.о главы Кабардино-Балкарии после ухода Юрия Кокова по решению из Москвы стал Казбек Коков. "Комсомольская правда на Северном Кавказе" узнала подробности биографии нового руководителя республики.

Казбек Коков родился 20 июля 1973 года в селении Лескен Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. По национальности - кабардинец. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт. По специальности он - ученый-агроном.

С 1995 года Казбек Коков работал замом гендиректора по коммерческим и общим вопросам халвичного завода "Нальчикский". С 2003 по 2007 год Казбек Коков был депутатом Нальчикского городского Совета. В марте 2009 года Казбек Коков избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии. Здесь он был членом комитета по аграрной политике и природопользованию.

16 декабря 2010 года Казбек Коков стал замминистра сельского хозяйства и продовольствия КБР. Парламент Кабардино-Балкарии прекратил его депутатские полномочия. Весной 2013 года Казбек Коков назначен советником регионального блока управления президента России по внутренней политике. На своем посту он курировал весь Северный Кавказ.

Отметим, что отец Казбека Кокова, Валерий Коков, почти 15 лет бессменно возглавлял Кабардино-Балкарию. С 1990 по 1991 год он был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год - занимал пост президента республики.

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