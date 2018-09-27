Cледователи показали как шикарно жил задержанный брат бывшего главы Дагестана

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-27T10:24:25+03:00

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Следственный комитет опубликовал видео обысков на рабочем месте и дома у задержанного вчера брата бывшего главы Дагестана, депутата Народного собрания региона Раджаба Абдулатипова.

Напомним, бывший глава УФМС региона Раджаб Абдулатипов проходит по уголовному делу бывшего главы бюро медико-социальной эксперты Дагестана Магомеда Махачева и может быть причастен к раздаче фальшивых инвалидностей жителям Дагестана.

Ранее этим летом уже появлялась информация о задержании Раджаба Абдулатипова, однако тогда бывший чиновник остался на свободе.

Особняк Раджаба Абдулатипова. Фото: Vk.com

Раджабу Абдулатипову предъявлено обвинение по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса ("Участие в преступном сообществе"). Сейчас его дело передано в управление ФСБ, планируется что депутат Народного собрания Дагестана будет отправлен в Москву для допроса.

В сети, между тем опубликованы фото и видео его шикарного особняка в пригороде Махачкалы. Кстати, согласно декларации о доходах Раджаба Абдулатипова, в прошлом году, он заработал 1,4 млн рублей. При этом за депутатом по той же декларации числятся два дома отдыха в 400 и 258 квадратных метров, земельный участок в 900 квадратов, жилой дом в 153 квадратных метра.

Особняк Раджаба Абдулатипова. Фото: Vk.com

Особняк Раджаба Абдулатипова. Фото: Vk.com

Особняк Раджаба Абдулатипова. Фото: Vk.com

Особняк Раджаба Абдулатипова. Фото: Vk.com