2018-09-27T22:27:44+03:00
Политика

Дмитрий Песков прокомментировал обмен территориями между Чечней и Ингушетией

По словам пресс-секретаря, соглашение подписано в рамках законодательства
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Дмитрий Песков прокомментировал обмен территориями между Чечней и Ингушетией, соглашение о котором было подписано главами республик 26 сентября. По словам пресс-секретаря президента России, договор о закреплении границ был инициативой самих регионов.

При этом представитель Кремля отметил, что соглашение не выходит за рамки существующего законодательства.

- Это субъектовые решения. Они согласуются на уровне субъектов, федеральный центр информируется об этом. Безусловно, все в рамках действующего российского законодательства осуществляется, - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров в среду в Магасе подписали соглашение об равноценном обмене территориями.

В состав Чечни был передан небольшой участок Надтеречного района Ингушетии, которой в свою очередь досталась такая же по площади территория в Малгобекском районе. В договоре прописано, что новое деление границ никак не затронет местное население, так как оба эти участка представляют собой незаселенную горно-лесистую местность.

Несмотря на то, что соглашение было выгодно обеим сторонам, в Магасе прошли митинги против передачи земли Чечне.

Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Черкесске закрыты три игорных клуба
Министр труда Инушетии попал под следствие за нецелевый расход бюджетных денег
В Карачаево-Черкесии построят 4 мусоросортировочных комплекса
В Ессентуках началась ярмарка путевок «Открой курорты Юга России»
С помощью рекламы ставропольский мошенник обманул дольщиков на 32 млн рублей
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»
Распоряжением Медведева еще 33 подтопленцам Ставрополья выдадут жилищные сертификаты
Новосельцев не выйдет в составе "Анжи" в матче против "Зенита"
На границах Чечни и Ингушетии начали демонтировать посты
На Ставрополье местного жителя будут судить за интимную связь со школьницей
Глава МВД России подписал указ о награждении сержантов из Дагестана
«Кавказская здравница-2018» в Ессентуках взяла курс на долголетие
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата троих цыган
Владимир Путин назначил Юрия Кокова на новую должность