Дмитрий Песков прокомментировал обмен территориями между Чечней и Ингушетией
Дмитрий Песков прокомментировал обмен территориями между Чечней и Ингушетией, соглашение о котором было подписано главами республик 26 сентября. По словам пресс-секретаря президента России, договор о закреплении границ был инициативой самих регионов.
При этом представитель Кремля отметил, что соглашение не выходит за рамки существующего законодательства.
- Это субъектовые решения. Они согласуются на уровне субъектов, федеральный центр информируется об этом. Безусловно, все в рамках действующего российского законодательства осуществляется, - заявил Дмитрий Песков.
Напомним, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров в среду в Магасе подписали соглашение об равноценном обмене территориями.
В состав Чечни был передан небольшой участок Надтеречного района Ингушетии, которой в свою очередь досталась такая же по площади территория в Малгобекском районе. В договоре прописано, что новое деление границ никак не затронет местное население, так как оба эти участка представляют собой незаселенную горно-лесистую местность.
Несмотря на то, что соглашение было выгодно обеим сторонам, в Магасе прошли митинги против передачи земли Чечне.
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