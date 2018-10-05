Победитель конкурса "Учитель года" из Чечни: "Был ботаником. Одноклассники меня не били, потому что я давал списывать"

5 Окт. 23:30 2018-10-06T00:49:24+03:00

Учитель обществознания из Грозного Алихан Динаев признался, что у него нет педагогического образования, и в школу он попал случайно [аудиозапись]

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Школьный преподаватель обществознания и права из Грозного выиграл конкурс "Учитель года России-2018". По итогу последнего турнира "Разговор с министром" жюри высоко оценило профессиональные качества 29-летнего Алихана Динаева и признало лучшим в стране. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце. В торжественной обстановке учителю из Чечни вручили "Большого хрустального пеликана" и на год назначили общественным советником Министра просвещения РФ.

Как все это проходило, нам рассказал сам победитель:

Где Алихан сейчас, и что было на "Разговоре с министром" 00:00 00:00

Со слов Алихана Динаева, обойти конкурентов было сложно, потому что участвовали в конкурсе 85 лучших учителей со всей страны.

- Но конкуренция была доброжелательная. Мы все помогали друг другу. Победу заслужили и другие, - сказал Алихан.

Перед этим ему вручили награду за прохождение в финал. Фото: соцсети героя публикации

О себе учитель обществознания и права говорит с юмором. Мол, был ботаником и давал списывать одноклассникам, чтобы его не били:

Алихан про свою забавную школьную жизнь 00:00 00:00

- Я, как часто бывает среди ботаников, не очень любил физкультуру. Был всегда несильным мальчиком, но одноклассники меня не обижали, как я думаю, потому что боялись, что я перестану давать списывать.

Фото: соцсети героя публикации

В профессию Динаев попал случайно и педагогического образования не получал:

- Я - учитель в 4 поколении. Моя мама 15 лет работала учителем математики и дед, и прадед. У меня нет педагогического образования, но в студенческие годы я учил своих же однокурсников и, окончив в Санкт-Петербурге университет, понял, что хочу попробовать. В школу я долго не хотел идти из-за стереотипа, что учительство - это болото, не мужская профессия. Но тяга к новому и уговоры друзей заставили меня передумать. Была и другая причина. Работая в ВУЗе, я отмечал не самый высокий уровень подготовки моих студентов, коллеги жаловались постоянно. А у меня всегда было желание сделать что-то полезное. И я понял, что сделать это в ВУЗе сложнее. Надо начинать раньше - в школе, где эффект позитивного воздействия больше.

Фото: соцсети героя публикации

С победой в престижном Всероссийском конкурсе учителя грозненской школы уже поздравил глава Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что это событие стало отличным подарком на 200-летие столицы республики.

- Поздравляю Алихана и всех учителей Чечни! - написал в соцсетях глава ЧР.

О поздравлении Кадырова Алихан узнал от нас:

Алихан Динаев очень удивился поздравлению от Рамзана Кадырова 00:00 00:00

Сейчас герой из школы Грозного признается, что все, о чем мечтает - это поспать.

Уже завтра Алихан Динаев вылетает домой, где его с нетерпением ждут ученики, коллеги и семья, чтобы устроить большой праздник.

Благодаря этой победе в следующем году "Учитель года России" пройдет в Чечне.

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