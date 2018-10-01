Массовое отравление детей в Дагестане: 23 младшеклассника госпитализированы

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-01T14:35:17+03:00

Это уже второй подобный случай за последние пару месяцев

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В Дагестане произошло еще одно массовое отравление детей. Теперь с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы учащиеся средней образовательной школы в Каспийске. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в минздраве республики, госпитализированы 23 младшеклассника.

- В Центральную районную больницу Каспийска в субботу были доставлены 23 ученика из 3 класса местной школы №1. Все с признаками острой кишечной инфекции. В настоящий момент состояние детей улучшилось. Им в полном объеме оказывается медицинская помощь. Ситуация находится на личном контроле министра, - сказали в ведомстве.

По дополнительной информации Роспотребнадзора, в школе ведется проверка:

- Проводятся лабораторные исследования проб сырья, готовых блюд, рациона питания, питьевой воды, смывов с оборудования и инвентаря, а также биологического материала от заболевших и контактных лиц. Работа пищеблока приостановлена до выяснения причин отравления и проведения дезинфекционных мероприятий, - добавили в Роспотребнадзоре по Дагестану.

По факту отравления уже заведено дело в правоохранительных органах республики.

Напомним, похожее ЧП произошло в Дагестане в селе Хучада в августе. Тогда в детском спортивном лагере отравились ставропольскими куриными крылышками сотрудники и больше полусотни учащихся. Еще в сентябре был случай серьезного единичного отравления в лагере Избербаша, в результате которого погиб 10-летний мальчик.