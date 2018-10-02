В Дагестане студент спас женщину с младенцем с последнего этажа горящей девятиэтажки

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-02T12:44:13+03:00

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Вчера в городе Кизилюрт загорелась кладовая возле лифта в многоэтажке на улице Цадасы. До приезда пожарной бригады огонь успел переброситься на квартиру, и удушающий едкий дым понесло по подъезду. Выбраться из полыхающей ловушки успели не все.

На последнем этаже девятиэтажки подавала сигналы о помощи мать с ребенком. Спасти их рискнул отважный парень. Без всякой страховки в 25 метрах над землей он повис на карнизе и запрыгнул к ним на балкон.

За всем, затаив дыхание, наблюдали жители дома:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671330" frameborder="0"></iframe> Героическое спасение мамы с ребенком в Дагестане..

На кадрах видно, что первым делом герой спасает младенца. Из его рук ребенка забирают другие, не менее смелые мужчины, стоящие на краю крыши. Следом они подхватывают женщину. И все это происходит на высоте 9 этажей! От такого зрелища бегут мурашки.

Свидетели рассказали, что пожарная бригада все это время стояла за углом. Из-за припаркованного авто команда не могла подогнать машину к месту ЧП.

- Награду обязательно парню!, - требуют местные жители. - Низкий поклон всем героям.

По одной из версии, спасал мать с ребенком обычный местный студент. Волею случая и усилиями неравнодушных в происшествии никто не пострадал.

Кстати, сам пожар пользователи в соцсетях окрестили "дьявольским". Издалека вырывающееся из квартиры пламя походило на зловеще улыбающееся лицо: