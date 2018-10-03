Северная Осетия готовится отметить 1100-летие крещения Алании

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-03T12:18:56+03:00

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Духовное наследие от предков и до наших дней

В Северной Осетии - Алания началась подготовка к большой светлой дате - 1100-летию крещения осетин. Несмотря на то, что до знакового события еще как минимум четыре года (празднование состоится в 2022 году), указом Президента России Владимира Путина все мероприятия запланировано провести на государственном уровне.

Первое заседание оргкомитета по подготовке празднования 1100-летия крещения Алании прошло 30 сентября во Владикавказе.

Участие в нем приняли министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, глава республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, статс-секретарь, замминистра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, а также представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, видные деятели культуры и искусства, члены оргкомитета. Специально для координации действий в столицу РСО - Алания прибыла вице-премьер РФ Ольга Голодец.

- 1100-летие крещения Алании - это значимая дата для всей нашей страны, не только для республики, - отметила Ольга Голодец. - Сейчас важно все предложения, какими бы смелыми они ни были, предлагать, обсуждать и вносить в план. Уверена, что нам многое удастся и мы многое сделаем.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что на празднования в республику впервые прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По этому поводу, помимо культурно-массовых мероприятий, в план включат просветительскую и издательскую деятельность, а также работы, связанные с реставрацией объектов культурного наследия республики.

После заседания Ольга Голодец, Сергей Чеботарев и Вячеслав Битаров пообщались с журналистами

Чтобы эффективно подготовить все объекты к празднику, участники оргкомитета обсудили увеличение объемов финансирования из федерального бюджета реставрационных и ремонтных работ, на которые в настоящее время выделено порядка 200 млн. рублей. Для этого перед заседанием Ольга Голодец в сопровождении министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева и главы республики Вячеслава Битарова посетила ряд объектов: Свято-Георгиевский кафедральный собор, где в 2022 году пройдут центральные мероприятия празднования 1100-летия крещения Алании; Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинская церковь) - старейшего здании города; а также Национального музея республики, основанного в 1893 году.

Гости посетили Кафедральный собор Георгия Победоносца и Осетинскую церковь

Также Ольга Голодец встретилась с Архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом во время посещения кафедрального собора Великомученика Георгия Победоносца. Отец Леонид рассказал высокой гостье о том, что пока установлен временный иконостас, и для того, чтобы храм полностью соответствовал первоначальному замыслу, нужно не менее двух лет, и этого времени достаточно для установки нового и завершения росписей.

Отчеканят монету, снимут фильм, выпустят марку

То, что крещение Алании стало важным событием в истории России и определило направление развития аланского общества на тысячелетие, отметил и руководитель республики Вячеслав Битаров.

- Крещение привело к культурному и социально-экономическому расцвету, распространению письменности, росту политического влияния Аланского государства, - рассказал он. - Впоследствии именно этот выбор определил вхождение Алании-Осетии в Российскую империю и быструю интеграцию осетинского общества в культурно-политическое пространство России.

Чтобы подчеркнуть, что значимость этого события не потеряла актуальности и сейчас, в ходе празднования намечены события общероссийского масштаба. Так, состоится международный конкурс изобразительного искусства «Алания - образы прошлого»; будет подготовлен театрализованный фестиваль исторических реконструкций «Крещение Алании»; пройдет Международная научная конференция о христианской истории Алании, фотовыставка «Святыни Алании». В планах также создание документального фильма, издание книжной серии «Аланская библиотека».

- Память об этом историческом юбилее должна сохраниться и после окончания праздничных мероприятий, чтобы о нем узнали как можно больше людей в России и за ее пределами, - подчеркнул Вячеслав Битаров. - Удачным решением этой задачи мог бы стать выпуск Банком России памятной монеты «1100-летие крещения Алании». Возможен выпуск печатной продукции «Почты России» в серии почтовых марок, художественных конвертов, почтовых открыток. К тому же, художники и историки Осетии с удовольствием примут участие в подготовке такой продукции. Таким же знаковым мероприятием может стать съемка художественного короткометражного фильма об эпохальных событиях 1100-летней давности. Целевой аудиторией художественного фильма станет молодежь. Именно у молодых людей сегодня необходимо формировать широкое позитивное восприятие празднуемого события.

В Северной Осетии сегодня проживают представители 99 национальностей. Все они будут объединены вокруг празднования 1100-летия крещения Осетии.

Так как большое внимание в предстоящем праздновании будет уделено культурной программе, в работе первого заседания оргкомитета принял участие руководитель симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев.

Ольга Голодец особо подчеркнула тот факт, что именно Осетия дала миру таких великих деятелей культуры, как Валерий Гергиев, Туган Сохиев, Махар Вазиев и многих других.

- Этот праздник должен стать серьезным культурным событием, - считает зампред. - Широкое празднование станет данью уважения республике и напомнит об очень серьезных духовных основах. В эти дни во Владикавказ съедутся представители всех регионов России и делегации многих стран мира.

Песни, танцы, чаша пива...

Между тем в эти дни по традиции в столице республики проходит Международный Кавказский фестиваль «Мариинский - Владикавказ». В этом году событие совпало с проведением оргкомитета по подготовке празднования 1100-летия крещения республики. Конечно же, все прибывшие высокие гости приняли участие в церемонии открытия фестиваля. На концерт были приглашены также главы регионов СКФО, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, первый зампред правительства Дагестана Анатолий Карибов, другие официальные лица.

Началось празднование неожиданно: у ворот родной филармонии маэстро Гергиева и коллектив Мариинского театра встречали чашей настоящего осетинского пива под аккомпанемент хора национальной песни Ольги Джанаевой.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров приветствовал участников и гостей фестиваля торжественной речью.

- В мире есть много центров притяжения для ценителей культуры, и мы видим, как благодаря Валерию Абисаловичу Гергиеву наш Владикавказ становится одним из таких центров, - подчеркнул он. - Этот фестиваль является настоящим праздником для всех любителей классической музыки. Надеюсь, что число наших гостей будет увеличиваться и дальше.

В столице Северной Осетии состоялся большой концерт

Концертной программе столичного симфонического оркестра предшествовало выступление молодых дарований республик СКФО. Инициатива проведения такого смотра юных талантов принадлежала маэстро - художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра, главному дирижеру Мюнхенского филармонического оркестра, Герою Труда и Народному артисту РФ, трехкратному лауреату Государственной премии РФ и премии правительства РФ Валерию Гергиеву.

Гости филармонии прослушали «Фантазию ре-минор» Моцарта в фортепьянном исполнении девятилетнего Эмиля Волкова из Ставропольского края, «Малагуэнью» Эрнесто Лекуона в фортепьянном исполнении четырнадцатилетней Алины Яндиевой из Ингушетии, «Метель» Ференца Листа в фортепьянном исполнении десятилетнего Макара Куликова из Северной Осетии, «Тарантеллу» Анри Вьетана в скрипичном исполнении тринадцатилетней Амины Арсакаевой из Чечни, «Юношеский этюд-12» Ференца Листа в фортепьянном исполнении десятилетней Самили Тагировой из Дагестана и «Песню тайного сада» Рольфа Ловланда в исполнении тринадцатилетней Земфиры Ванатиевой из Кабардино-Балкарии.

Далее для гостей открытия фестиваля прозвучала сюита из балета Игоря Стравинского «Жар-птица» и опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра. Под руководством Валерия Гергиева.

Так как вместить всех зрителей в концертном зале было просто невозможно, трансляция концерта велась на большом экране во дворе филармонии, а также в прямом эфире телеканала «Осетия-Ирыстон».