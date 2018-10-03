Замминистра по делам Северного Кавказа Развожаев временно возглавит Хакасию

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-03T12:21:41+03:00

Чиновник будет руководить республикой до выборов, а потом вернётся в Москву

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева временным главой Республики Хакасия. Об этом «Комсомольская правда на Северном Кавказе» узнала из текста президентского указа, размещённого на официальном сайте Кремля.

— В связи с истечением срока полномочий главы Республики Хакасия постановляю назначить Развожаева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Хакасия, — говорится в тексте документа.

Указ вступил в действие со дня подписания. Таким образом замминистра по делам Северного Кавказа попал в необычную ситуацию — он временно окажется главой республики, а чуть более, чем через месяц вернётся в Москву. Основной его задачей, по поручению президента, будет «проведение честных и открытых выборов».

По истечении полномочий врио республики Развожаев вернётся в федеральный центр. Президент пообещал, что после этого найдёт ему «применение в федеральных органах в соответствии со знаниями и опытом».

Напомним, что выборы в Хакасии стали проблемными, после того, как кандидат от Единой России и бывший глава региона, проиграв первый тур выборов, «по состоянию здоровья» снял свою кандидатуру. После этого, занявший первое место кандидат от партии КПРФ Коновалов должен был соревноваться с потенциальным главой региона от «Справедливой России» Филягиным, но он тоже решил сняться с выборов «по вынуждающим обстоятельствам».

Таким образом, второй тур несколько раз откладывался, и республика осталась без главы. В итоге, на ближайший месяц, Хакасию возглавит Михаил Развожаев. Он сложит свои полномочия после выборов, которые назначены на 21 октября.