Задержанного директора крупнейшего завода в Дагестане подозревают в многомиллионном хищении у государства

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-04T12:21:41+03:00

Предприятие несколько лет назад едва не обанкротилось Фото: Евгения СОКОРЕВА

Против Игоря Кремера и его заместителя заведено уголовное дело

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В Дагестане задержали гендиректора Каспийского завода листового стекла Игоря Кремера и его заместителя Анвара Фахрутдинова. По последней информации от источника в МВД Дагестана, его подозревают в многомиллионном хищении бюджетных денег. В особняках и офисе задержанных уже прошли обыски.

- Задержали Игоря Кремера и Анвара Фахрутдинова по подозрению в особо крупном мошенничестве, а именно, хищении из бюджета более 38 млн рублей. По данному факту заведено уголовное дело. Завтра состоится суд, на котором решится вопрос о взятии обоих под стражу, - рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" собеседник.

Отмечается, что деньги Кемеров получил от государства незаконным путем, как субсидию.

Сейчас проводится ряд мероприятий для установления причастных к преступлению лиц.

ДОСЬЕ КП

Игорь Кремер занимает должность генерального директора крупнейшего на Юге России предприятия по производству полированного листового стекла АО "Каспийский завод листового стекла".

С 2013 года Дагестан поставляет его бесцветное стекло почти во все регионы России и даже в страны зарубежья. Почти 30% от всей произведенной продукции отгружается в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Украину и Турцию.

На последнем сентябрьском Российско-азербайджанском межрегиональном форуме Кремер подписал с президентом Компании QLASS HAUS Башировым договор на 5 млн долларов.

АО "Каспийский завод листового стекла" и азербайджанская компания "QLASS HAUS" подписали соглашение о поставке бесцветного листового стекла на сумму 5 млн долларов

Что интересно, в интервью СМИ бизнесмен признавался, что предприятие испытывало серьезные финансовые трудности и было на грани банкротства, но в настоящее время завод решил все проблемы и выбрался из долговой ямы.

- Правительство Дагестана оказывает беспрецедентную поддержку всем строящимся и действующим промышленным предприятиям республики, - говорил еще Игорь Юрьевич. - Это делается с целью создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения российских и зарубежных инвесторов.

Напомним, экс-глава Махачкалы Муса Мусаев признался в коррупции. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.