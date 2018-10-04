2018-10-04T13:34:24+03:00
Крайности

Неделя онкологии на Ставрополье: как регион готовит специалистов для борьбы с раком

В край во второй раз съехались ведущие врачи страны, чтобы поделиться опытом с коллегами
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙАнна ИВЕРШИНЬ
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Главный внештатный онколог МЗ СК, заместитель главного врача по хирургии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Виталий ШутовГлавный внештатный онколог МЗ СК, заместитель главного врача по хирургии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Виталий ШутовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Неделя онкологии на Ставрополье: как регион готовит специалистов для борьбы с раком

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