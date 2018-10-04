Неделя онкологии на Ставрополье: как регион готовит специалистов для борьбы с раком
В край во второй раз съехались ведущие врачи страны, чтобы поделиться опытом с коллегами
Главный внештатный онколог МЗ СК, заместитель главного врача по хирургии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Виталий ШутовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Неделя онкологии на Ставрополье: как регион готовит специалистов для борьбы с раком
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