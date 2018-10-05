В Пятигорске 18 жилых высоток, детсад и школа могут остаться без тепла

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-05T11:21:43+03:00

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Поселок Энергетик в столице СКФО оказался на грани коммунальной катастрофы. И это буквально накануне начала отопительного сезона, да еще и когда в край пришли первые заморозки. Как рассказали в администрации Пятигорска, где по этому поводу было созвано экстренное совещание, на днях ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» предупредило, что может прекратить подачу газа местной котельной в Пятигорске - ООО «Энергетик». А это значит, что жители поселка останутся без отопления и горячей воды. Газовики упирают на то, что долг котельной составил почти 38 млн. рублей. Копили его шесть лет, но только сейчас, перед наступлением осенних холодов, ресурсоснабжающая организация пошла на принцип.

Между тем в зоне возможного отключения - 18 многоквартирных домов, детский сад, школа, объекты федерального значения энергосистемы Юга России.

Директор котельной Юрий Панасенко объясняет, что договориться с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» о реструктуризации долга никак не удается.

- Ситуация назревала давно, но в 2016 году благодаря вмешательству губернатора края удалось сесть за стол и договориться, - рассказывает он. - Всех все устраивало. Мало того, в прошлом году ситуация выглядела даже хуже, но никто тогда не поднимал этот вопрос и не собирался прекращать поставку газа.

По выработанному плану ООО «Энергетик» планирует рассчитаться с газовиками в течение пяти лет. Но в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» сегодня говорят, что «Энергетику» не верят.

- Если ООО «Энергетик» внесет сейчас хотя бы 12 миллионов рублей, тогда мы готовы были бы вернуться к рассмотрению вопроса о реструктуризации долга, но на счетах «Энергетика» таких средств нет, - поясняет замдиректора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Руслан Гозгешев.

Пока идут споры о долгах, власти Пятигорска продумывают возможные варианты развития событий. И не исключают, что придется вводить ЧС в поселке, когда наступят холода. Уже объявлен режим

повышенной готовности.

В ближайшие дни работники котельной передадут газоснабжающей организации список социальных объектов и добросовестных потребителей, которые находятся на балансе котельной. Экстренные службы Пятигорска сейчас проверяют готовность резервных источников электропитания и запасы горючего. Уточняют схему взаимодействия дежурных служб города.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В другом городе Кавминвод, Лермонтове, похожая ситуация. Здесь из-за долгов местной ТЭЦ без тепла и горячей воды может остаться весь город. Ситуация также назревала несколько лет. Задолженность местной ТЭЦ перед «Газпромом» составляет более 320 млн. рублей. Долги начали расти в 2011 году в результате полученного собственником Лермонтовского гидрометаллургического завода кредита на его реконструкцию.

По данным Генпрокуратуры, филиал Южной энергетической компании, поставляющий электро-, тепло- и горячее водоснабжение в Лермонтов, систематически не оплачивал поставленный газ и электроэнергию. В итоге долги ЮЭК превысили за газ 318 млн. рублей, за электричество - 13,8 млн. рублей.

В связи с этим газовики категорически отказались поставлять газ в начале нынешнего отопительного сезона. И вчера в городе ввели режим ЧС.