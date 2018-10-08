2018-10-08T15:57:43+03:00
Общество

Города Северного Кавказа оказались с самыми низкими зарплатами в России

Рейтинг составлен по соотношению к стоимости стандартного потребительского набора в регионах
Татьяна ГУЩИНА
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Эксперты обратили внимание, что в «хвосте» рейтинга оказались как раз туристические города.Эксперты обратили внимание, что в «хвосте» рейтинга оказались как раз туристические города.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты назвали города России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Рейтинг был составлен по соотношению к стоимости стандартного потребительского набора в ста крупнейших городах нашей страны. По итогам получилась такая картина: самые большие зарплаты получают жители Южно-Сахалинска и Салехарда, затем третью и четвертую позиции занимают зарплаты жителей Сургута и Ханты-Мансийска. Москвичи оказались на пятой строчке рейтинга.

Так, к примеру, средняя зарплата в Южно-Сахалинске составляет 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 стандартного потребительского набора товаров и услуг.

Близкий результат у Салехарда — 3,55. Сургут на отметке в 3,2, Ханты-Мансийск - 3,09. В Москве соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора составила 2,97.

Более-миенее хорошо выглядят города-миллионники - Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфа (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16).

А вот в аутсайдерах выступают южные города. Самые низкие зарплаты оказались в городе Шахты (Ростовская область) с соотношением 1,32. Также в «хвосте» по показателям - жители Севастополя, и северокавказских Нальчика, Махачкалы и Черкесска. Другими словами, средней зарплаты в этих городах хватает лишь на стандартный набор, а вот накопить на жилье или машину уже не получится.

При этом, эксперты обратили внимание, что в «хвосте» рейтинга оказались как раз туристические города. А это значит, что высокие цены в городе объясняются спросом со стороны туристов. Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, в данном исследовании значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.

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