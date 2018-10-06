Австрийский медик признал убийцу 7-летней чеченской девочки вменяемым

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-06T11:06:00+03:00

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16-летний уроженец Чечни Роберт К., сознавшийся в убийстве семилетней чеченской девочки Хадишт, отдавал себе отчет в том, что делал. К такому выводу пришел уже второй подряд австрийский психиатр.

На этот раз после проверки Роберта информацией со СМИ поделился известный судебный психиатр Петер Хофманн. Медик плотно работал с обвиняемым около четырех месяцев, составил объемистый стостраничный доклад о его психическом здоровье.

По выводу врача, в момент преступления Роберт был совершенно вменяем, и понимал, что творит. Но у него отмечались некие "тяжелые расстройства личности". Психиатр полагает, что у Роберта есть все задатки серийного убийцы и в будущем он способен зарезать еще людей. Также австрийский врач обнаружил у парня признаки прогрессирующей шизофрении, развившейся как раз на почве убийства ребенка.

Суд на Робертом пройдет в ближайшее время в Вене. Ему грозит тюремный срок в 15 лет. Но если на суде будет потвержден диагноз врачей о психическом заболевании обвиняемого, то после заключения его направят в закрытое лечебное учреждение для психически больных уголовников.

Напомним, 7-летняя девочка Хадишат из чеченской семьи была зверски убита в Вене 11 мая этого года. Преступление совершил ее сосед, подросток из Чечни 16-летний Роберт. Он был задержан правоохранителями. Теперь автстрийские полицейские прячут его в секретном месте из опасений кровной мести со стороны родственников Хадишат.

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