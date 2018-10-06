2018-10-06T18:44:27+03:00
Общество

В сеть попало видео лезгинки Тимати и Решетовой в Грозном

Пользователи разделились на два лагеря в спорах о том, стоило ли артистам исполнять народный чеченский танец [видео]
Татьяна ГУЩИНА
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В обсуждениях пользователи сети назвали танец пародией.В обсуждениях пользователи сети назвали танец пародией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Модель по прозвищу «русская Ким Кардашьян» Анастасия Решетова и рэпер Тимати посетили Грозный в честь 200-летия города и дня рождения Рамзана Кадырова. На банкете, организованном по такому поводу, модель и рэпер решили исполнить песню и лезгинку. Видео их танца попало в сеть, пользователи которой неоднозначно отнеслись как к исполнению, так и поведению артистов в Чечне.

На видео отчетливо видно, что чеченский народный танец непросто дался приезжим гостям: Тимати явно скован в движениях, а вот его партнерша, наоборот, слишком откровенна, хоть и одета достаточно скромно — в платке и длинном платье.

В обсуждениях пользователи сети даже сообщают, что поведение модели и телеведущей чуть ли не оскорбляет жителей Кавказа, ведь обычно ее наряды и манера поведения не отличаются излишней скромностью.

- Танцуют они, а стыдно мне, - пишут в комментариях под видео пользователи сети.

- Чтобы научиться танцевать лизгинку - нужны годы. Сами кавказцы с малого детства учатся её танцевать. Так что не надо их строго судить

Впрочем, танцующие сорвали бурные аплодисменты участников банкета. Кроме того, по слухам, Тимати и Решетова вполне могут сыграть свадьбу под покровительством политика.

В сеть попало видео лезгинки Тимати и Решетовой в Грозном.

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