В парламенте Ингушетии опровергли слухи о новом голосовании по договору о границе с Чечней
В Ингушетии опровергли информацию о том, что 8 октября депутаты Народного собрания Ингушетии повторно рассмотрят договор о демаркации административной границе с Чечней.
Такая информация появилась после заявления депутата ингушского парламента Сет-Салима Ахильгова о возможном повторном голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней.
Однако, как говорят в Народном собрании, повторного голосования по данной ситуации пока не предусматривается. Известно, также, что конституционный суд Ингушетии предложил провести по данному вопросу республиканский референдум. Но его также в планах руководства региона пока нет.
Напомним, главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами.
А 4 октября Магасе началась несанкционированная акция протеста против передачи нескольких участков ингушской территории соседней Чечне. Акция носит мирный характер. Ситуация контролируется полицией региона.
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