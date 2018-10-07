В парламенте Ингушетии опровергли слухи о новом голосовании по договору о границе с Чечней

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-07T15:17:58+03:00

Не планируется в республике и референдум по этому вопросу

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В Ингушетии опровергли информацию о том, что 8 октября депутаты Народного собрания Ингушетии повторно рассмотрят договор о демаркации административной границе с Чечней.

Такая информация появилась после заявления депутата ингушского парламента Сет-Салима Ахильгова о возможном повторном голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней.

Однако, как говорят в Народном собрании, повторного голосования по данной ситуации пока не предусматривается. Известно, также, что конституционный суд Ингушетии предложил провести по данному вопросу республиканский референдум. Но его также в планах руководства региона пока нет.

Напомним, главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами.

А 4 октября Магасе началась несанкционированная акция протеста против передачи нескольких участков ингушской территории соседней Чечне. Акция носит мирный характер. Ситуация контролируется полицией региона.