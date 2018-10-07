Первый президент Ингушетии призвал митингующих в Магасе сформировать оргкомитет

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-07T19:52:31+03:00

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В Магас приехал первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Он выступил на митинге против демаркации границы с Чечней.

По данным местных СМИ, первый президент Ингушетии Руслан Аушев призвал участников митинга в Магасе, протестующих против соглашения о границе с Чечней, сформировать особый оргкомитет для верных переговоров с властями региона.

Аушев также призвал всех митингующих непременно проявить в сложившейся ситуации благоразумие и сдержанность. Пресс-служба МВД по Ингушетии сообщает, что обстановка в Магасе в данный момент совершенно спокойная и полностью находится под контролем силовиков.

Напомним, 26 сентября этого года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали закон об окончательном установлении границ между двумя соседними республиками, предусматривающий обмен небольшими участками нежилых территорий.

На фоне подписания этого соглашения в Магасе 4 октября началась длящаяся до сих пор акция протеста. Ее участники требуют отменить несправедливый, по их мнению, размен территориями.

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Не планируется в республике и референдум по этому вопросу (подробнее).