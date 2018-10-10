Дмитрий Певцов, Борис Щербаков, Сергей Шакуров и другие актеры встретятся с жителями Пятигорска

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-10T15:32:56+03:00

Дмитрий Певцов уже приезжал на Ставрополье на форум "Золотой Витязь" в 2016 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Ставропольский край вновь стал площадкой для проведения крупного международного мероприятия. С 15 по 18 октября в Пятигорске пройдет заключительный этап IX Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь».

- Всего на конкурс поступило почти 400 литературных произведений из 37 регионов России, а также 12 стран мира: Армении, Германии,Грузии, Китая, Македонии, Молдовы, Сербии, Украины, США, Белоруссии, Израиля, Казахстана, - рассказывают в пресс-службе форума. - В Пятигорск приедут авторы лучших работ. Это около 30 участников. В жюри - известные литераторы: Влладимир Крупин, Владислав Бахревский, Елена Гуськова, Анна Евтихиева, Александр Казинцев и другие.

Поддержат участников форума и известные актеры. В том числе Николай Бурляев, Аристарх Ливанов, Борис Щербаков, Дмитрий Певцов, Анастасия Макеева, Сергей Шакуров, Анна Леванова.

Открытие форума состоится 15 октября в Ставропольском краевом театре оперетты. Закрытие - 18 октября во Дворце культуры города Лермонтов. Кроме того, в рамках форума состоятся творческие встречи с гостями и участниками «Золотого Витязя». Они пройдут в библиотеках Пятигорска.

Попасть на творческие встречи могут все желающие абсолютно бесплатно. На открытие и закрытие - по пригласительным. Их можно получить в учреждениях культуры Пятигорска.

Программа IX международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь»:

15 октября:

18.00 - Торжественная церемония открытия IX международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (Ставропольский государственный театр оперетты, Пятигорск, ул. Кирова, 17)

16 октября:

10.00 - Творческие встречи детских писателей - участников форума с юными читателями (Библиотека-филиал №8, Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, 14)

12.00 - Творческая встреча с народным артистом России Борисом Щербаковым (Центр досуга и творчества «Предгорье», ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5)

14.00 - Мастер-классы писателей-участников форума (Библиотека-филиал №8, Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, 14)

14.00 - Творческая встреча с народным артистом России Дмитрием Певцовым (Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова, Минеральные Воды, ул. Пушкина, 40)

17 октября:

10.00 - Творческие встречи детских писателей - участников форума с юными читателями (Библиотека-филиал № 1, Пятигорск, ул. Февральская, 283)

10.00 - Мастер-классы писателей -участников форума (Библиотека-филиал №2, Пятигорск, ул. Кочубея, 21)

17.00 - Творческая встреча с народным артистом России Аристархом Ливановым (Дом культуры, Георгиевский городской округ, ст. Незлобная, ул. Школьная, 20)

19.30 - Творческая встреча с народным артистом России Николаем Бурляевым, показ фильма «Лермонтов» (Санаторий имени 30-летия Победы, Железноводск, ул. Ленина, 2)

18 октября:

11.00 - Встреча с писателями-участниками форума «Золотой Витязь» (Центральная городская библиотека им. М. Горького, Пятигорск, ул. Козлова, 1)

18.00 - Торжественная церемония закрытия IX международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (Многопрофильный Дворец культуры, Лермонтов, ул. Ленина, 18).

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