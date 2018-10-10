В Дагестане банда боевиков зарезала полицейского из мести

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-10T16:47:16+03:00

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В Дагестане перед судом предстанет участник бандгруппы, зарезавший участкового из кровной мести. Также его подозревают в создании НВФ и серии других преступлений. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР Республики Дагестан.

История Шамиля Юсупова началась в мае 2017 года, когда он вместе с несколькими знакомыми создал незаконное вооружённое формирование. Банда действовала на территории Кизлярского и Бабаюртовского районов республики, нападая на правоохранителей и грабя людей.

Самое тяжкое из преступлений подозреваемого, по версии следствия, было совершено 29 сентября того же года в селе Большая Задоевка. Трое боевиков, среди которых был и Юсупов, пришли отмстить местному участковому, пытавшемуся защитить местных жителей от беспредела. Ворвавшись в здание полицейского пункта, они напали на правоохранителя и перерезали ему горло.

Забрав оружие и машину полицейского, члены банды продолжили путешествие по региону. На следующий день в селе Ибрагимотар они напали на ещё одного полицейского, но ему удалось спастись.

За боевиками началась охота. 1 октября полицейским удалось найти бандитов. Двое подельников Юсупова попытались оказать сопротивление и даже ранили одного из полицейских. Их уничтожили ответным огнём. Самого фигуранта задержали.

Сейчас он обвиняется в серии особо тяжелых преступлений, среди которых создание незаконного вооружённого формирования, посягательство на жизнь полицейского, незаконный оборот и хищение оружия и других. Следствие собрало достаточную доказательную базу, с обвинительным заключением прокурора дело передано в суд.