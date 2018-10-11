Чеченца, бросившего банку в пассажиров московского автобуса, заставят подметать улицы в Грозном

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-11T13:16:58+03:00

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Чеченского парня, который кидал банку в пассажиров московского метро, накажут. Об этом нам сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Напомним, этой ночью в социальных сетях было опубликовано видео, на котором молодой чеченец хулиганит в московском автобусе: кидает в других пассажиров пустую банку из-под энергетика и заставляет их кричать "Ахмат-сила".

- Парня уже доставили в Чечню. Здесь ему грозит такое наказание: скорее всего, заставят подметать улицы в Грозном в течение несколько недель. - уточнила Хеда Саратова "Комсомольской правде на Северном Кавказе". - Также, скорее всего, этого человека покажут всей республике по телеканалу ЧГТРК, где он публично еще раз принесет свои извинения за содеянное.

Известно, что о скандальном видео в руководстве Чеченской Республики узнали вечером 10 октября. Сразу после этого по приказу Рамзана Кадырова к поиску хулигана была подключена чеченская диаспора Москвы. Найти его и его родителей удалось в течение всего нескольких часов. Парень уже принес свои извинения, получил суровый выговор от своих родителей и руководства родной республики.