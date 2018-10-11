"Будет сажать цветы": Кадыров рассказал о судьбе бросавшего банкой чеченца

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-11T21:14:57+03:00

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Глава Чечни раскрыл личность подростка, который бросил в своих сверстников банкой энергетика в московском автобусе и заставлял их говорить "Ахмат-сила".

- Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Сегодня Турпал, его отец Магомед, братья Апти и Шаъбан приняли участие в одной из передач ЧГТРК «Грозный», - написал Кадыров в Telegram. - Турпал Хасиев говорил в студии, что выехал в Москву 7 октября с целью устройства на работу. Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решён вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД города Грозного и забрал его на новое рабочее место. С этой минуты Турпал будет трудиться благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их. Турпал заявил, что горько сожалеет о своём недостойном поведении в Москве. Он слезно извиняется перед Ярославом Смирновым за то, что бросил на его колени баночку из-под напитка.

Кадыров предупредил соотечественников о том, что к любому, нарушившему правила поведения в обществе, будет "предъявлен спрос".

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров подверг резкой критике выходку своего земляка и пообещал, что за свое хамское поведение парень ответит, а его выходка ни в коем случае не означает, что таковы все молодые чеченцы.

- Он опозорил чеченский народ, чеченские традиции и обычаи. У него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства, - написал Кадыров в Телеграм-канале.

Сам же "герой" видеоролика раскаялся в содеянном и принес свои извинения на камеру.

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Зачем Рамзану извинения

День начался с привычной новости: глава Чечни в очередной раз потребовал извинений. Не то что я очень люблю Рамзана Ахматовича, нет, но мне нравится его приверженность к традиционным ценностям, «великоотцовский» стиль руководства, быстрота реакции (ПОДРОБНЕЕ)