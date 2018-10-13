Кадыров призвал смягчить наказание Кокорину и Мамаеву

СЕГОДНЯ 01:15 2018-10-13T01:35:23+03:00

Рамзан Кадыров уверен, что футболистам сейчас нужна поддержка и твёрдая рука умного наставника Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Рамзан Кадыров встал на защиту оскандалившихся футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он призвал общество простить игрокам «звёздную болезнь» и дать им шанс на реабилитацию и перевоспитание. Для этого глава Чечни готов пригласить их в грозненский «Ахмат».

— Может быть нам всем следует также немного снизить накал эмоций, подумать, есть ли иной, менее болезненный выход из этого тупика? А что если ребятам разрешить, по-настоящему, стоя лицом к лицу, попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую и иную поддержку при восстановлении здоровья? Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать? Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено, — написал Кадыров в Telegram.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

Глава Чечни уверен, что сейчас футболисты нуждаются в поддержке. Ведь цель любого наказания — перевоспитать, а не уничтожить провинившегося. Поэтому Кадыров выразил готовность приютить Павла Мамаева и Александра Кокорина в грозненском «Ахмате».

— Я вот о чем подумал... Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. От него отворачивается общество. Посоветовавшись с руководством Футбольного Клуба «Ахмат», я заявляю, что при любом исходе уголовного дела мы готовы трудоустроить их в нашей команде, — пообещал чеченский лидер.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что вина за поступки футболистах лежит и на их наставниках, которые не смогли научить Кокорина и Мамаева хорошим манерам. Но глава Чечни твёрдо уверен, что под его опекой футболисты будут надёжно защищены от негативного влияния общественного мнения и смогут перевоспитаться.

— Давайте подумаем, сколько времени, сил, средств нужно, чтобы вырастить, воспитать, подготовить футболистов уровня сборной страны? С футболистами надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием. Разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает ещё большую ответственность. Ну была звездная болезнь. С кем не бывает? Теперь есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться, — резюмировал Кадыров.

Напомним, в четверг Тверской суд Москвы арестовал Александра Кокорина и Павла Мамаева по подозрению в побоях и хулиганстве. Празднуя 10-летие своей дружбы игроки напали на водителя ведущей первого канала Виталия Соловчука рядом с гостиницей «Пекин». Через час в кафе «Кофемания» они подрались с главой департамента минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Наказать почти невозможно: что будет с карьерой Кокорина и Мамаева после скандала с дракой

Если игроков не посадят, что будет с их карьерой? Судя по всему - ничего страшного (подробности).

Тверской суд арестовал Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца

Инстанция удовлетворила ходатайство обвинения, посчитав, что на свободе футболисты смогут повлиять на ход следствия (подробности).

«Вам повезло, что вы остались живы»: в суде, где арестовали Кокорина и Мамаева, зачитали показания потерпевших

Драка в кофейне началась с фразы «о, мужик похож на того китайца из клипа» (подробности, видео).