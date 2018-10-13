В «Ахмате» поддержали идею Кадырова трудоустроить Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-13T16:37:01+03:00

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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов всецело поддержал идею Рамзана Кадырова помочь устроившим дебош футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и перевоспитать их в грозненском клубе.

— Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова. Он по-настоящему глубоко проанализировал ситуацию и сделал выверенное заявление. Сейчас со всех сторон ребят «закапывают». Это неправильно. Кокорин и Мамаев действительно провинились, ведь нужно думать, прежде чем делать такие вещи. Любой публичный человек, футболист должен понимать, что постоянно находится в центре внимания. Да, их не стоит выгораживать, они совершили плохой поступок, но Рамзан Ахматович прав, говоря, что нужно немного убавить эмоции, — заявил наставник «Ахмата».

Рахимов уверен, что в жизни каждого человека были предосудительные поступки. И самым важным в такие моменты было оправиться от удара, научиться на своих ошибках.

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— С человеческой стороны, не одобряю их поступок. Но, сказать честно, в моей в жизни было такое, что меня можно было пожизненно дисквалифицировать из футбола в 19 лет. Всё к этому шло, но меня не оттолкнули и простили в клубе. Этот эпизод научил меня жизни, и, надеюсь, и ребят научат. Сейчас они сильно переживают и понимают, в какую ситуацию попали, — откровенно рассказал Рашид Рахимов.

При этом специалист отметил, что любой тренер будет рад видеть в своих рядах футболистов такого высокого класса, как Александр и Павел. Но подчеркнул, что в клуб их приглашают не ради спортивных достижений.

— В этом случае мы говорим не о спортивной стороне, а о человеческой. Рамзан Ахматович написал, что мы не ждём и не будем требовать от них каких-то феноменальных достижений. Мы просто хотим дать им возможность вернуться в нормальное русло, — подчеркнул главный тренер грозненцев в интервью «Чемпионату».

Напомним, что вчера Рамзан Кадыров встал на защиту Александра Кокорина и Павла Мамаева. Несмотря на то, что футболисты устроили дебош и ввязались в две драки, окончившиеся для их оппонентов тяжёлыми последствиями, глава Чечни предложил смягчить им уголовное наказание, и, вместо него, отправить провинившихся футболистов на перевоспитание в грозненский «Ахмат».

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