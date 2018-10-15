"Чеченский Халк" устроил драку в астраханском парке

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-15T12:50:19+03:00

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"Чеченский Халк" вновь подтвердил свою недюжинную силу. В этот раз ради этого Асхаб Тамаев устроил драку в одном из парков Астрахани. Соперником обладателя огромной шеи стал местный спортсмен Артем Мустафин. По словам уроженца Чеченской Республики, астраханец сам вызвал его на бой, чтобы доказать свое превосходство. Вот только поединок пошел совсем по другому сценарию.

Тамаев не стал устраивать спарринг по боксерским правилам, а проявил все свои навыки борьбы. Практически во время всего поединка Асхаб демонстрировал свое превосходство. Закончилась драка тем, что "Чеченский Халк" бросил Мустафина с прогибом на землю. Артем получил травму спины и не смог продолжать бой.

Асхаб Тамаев отметил, что соперник отлично проявил себя и признал, что не хотел так сильно его травмировать.

- Так жестко, конечно, не хотел. Больше не кидайте вызовы, - подписал видео "Чеченский Халк".

В своих социальных сетях Мустафин признался, что проиграл из-за того, что просто никогда не занимался борьбой. Это заявление вызвало насмешки среди его подписчиков в социальных сетях:

- А чем ты занимался-то? Уколами?

- Зачем было тогда вызов кидать? Чего полез вообще?

- Да он тебя уделал по полной! Мог легко шею сломать. Больше так не шути!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/673321" frameborder="0"></iframe> Чеченский Халк бросает соперника с прогибом.

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