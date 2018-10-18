"Чеченский Халк" стал пранкером и запугивает молодежь на улицах

18 Окт. 21:58 2018-10-18T22:05:32+03:00

Асхаб Тамаев разбирается с теми, кто считает качков тупыми [видео]

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"Чеченский Халк" решил попробовать себя в роли пранкера и уже разместил в социальных сетях видеоролик под названием "Оскорбил качков". Запись начинается с того, что какой-то подставной журналист берет интервью у парня с девушкой в парке. Молодой человек спрашивает, считают ли ребята стереотип о том, что все качки тупые, правдой. Прохожие соглашаются с этим высказыванием и добавляют, что своими большими бицепсами бодибилдеры пытаются скрыть комплексы и являются нереализованными в жизни людьми.

- У меня отрицательное отношение к качкам из-за того, что им мозгов не хватает, - заявил худощавый парнишка.

И именно в этот момент мимо проходит Асхаб Тамаев с другом и журналист подзывает их к себе, рассказывая, что этот субтильный парень назвал таких как они тупыми.

Как только "Чеченский Халк" подошел, интервьюер попытался стравить его с перепуганным парнем. Тот постарался объяснить, что считает недостаток мозгов признаком качков, которые принимают стероиды. Стоящая рядом с ним девушка уже не на шутку перепугана.

- А если я даже принимаю стероиды, то я значит тупой?, - наигранно возмущается "Халк".

После этого обладатель огромной шеи и не менее впечатляющих бицепсов начал требовать, чтобы немедленно убрали камеры, так как он хочет поговорить со своим обидчиком один на один.

Неожиданно его худощавый противник дал качку отпор и довольно смело:

- Это лично мое мнение! Ребята, вы чего? Что за дела?

А потом и вовсе стал удерживать "Чеченского Халка", который уже практически устроил драку с подставным журналистом.

Только после этого новоявленные пранкеры признались, что разыграли парочку. Девушка тут же заявила, что была жутко напугана, а "Халк" назвал ее парня молодцом и обнял.

Примечательно, что подписчики Асхаба его пранк оценили крайне негативно. Им не понравилось, что он запугивал парня при его девушке.

- Зачем трогать парня при девушке? Это низкий поступок!

- Тамаев, ты лгун! Сам наезжал на Эдварда Била за то, что он докапывается только к слабым и выбрал себе такого же соперника.

- Отписываюсь! Так нельзя поступать даже в шутку!

tamaaev "Чеченский Халк" стал пранкером

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