2018-10-15T18:14:21+03:00
Общество

Рамзан Кадыров предложил Пашиняну и Макрону станцевать

Глава Чечни запустил танцевальный марафон [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзан Кадыров предложил Пашиняну и Макрону станцеватьРамзан Кадыров предложил Пашиняну и Макрону станцеватьФото: Личная страница Вконтакте
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях решил запустить марафон кавказских танцев. На эту идею его подтолкнуло видео, на котором танцуют президент Армении и Франции.

- Танец “Пашинян - Макрон” мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели, - предложил глава Чечни.

Политик отметил, что будет рад видеть в Грозном и Никола Пашиняна и Эмманюэля Макрона.

- У нас проходят фестивали культуры и искусства с участием почетных гостей - глав регионов и федеральных политиков. Будем рады видеть и президента Армении, и президента Франции. А пока каждого политика, руководителя прошу свой танец выкладывать с хештегом #кавказскиетанцы, - написал политик.

Раззан Кадыров также признался, что сам является большим любителем национальных танцев и при каждом удобном случае выходит в круг.

- Я делаю импровизацию, ибо очень нравится, когда у танцора при строгом соблюдении чисто присущих своему народному танцу элементов, есть своя индивидуальность. Язык и танец - одни из обязательных условий сохранения народа, - отметил Кадыров.

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Танец Макрона и Пашиняна под народную армянскую музыку
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