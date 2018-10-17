2018-10-17T14:05:08+03:00
Происшествия

МВД проверяет видеозапись из детсада Махачкалы с издевательствами над воспитанниками-инвалидами

Скандальный ролик выложили сами воспитательницы [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото: видео из соцсетейСкрин-фото: видео из соцсетей
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В Дагестане республиканское МВД начало проверку после появления в интернете видеозаписи с издевательствами над воспитанниками инклюзивного дошкольного образовательного учреждения.

Как утверждают местные жители, ролик сняли и опубликовали у себя в соцсетях воспитательницы частного детсада для детей с ограниченными возможностями в Махачкале.

В Дагестане воспитательницы инклюзивного детсада издеваются над девочкой.

С первых секунд понятно, что сделана запись во время тихого часа. В кроватках отдыхают детки, а воспитательница ласково будит маленькую девочку:

- Вкусный мой пирожок, ты мой кузнечик, - нежным голосом обращается она к еще сонному ребенку.

Казалось бы, о каком издевательстве может идти речь? Но уже через секунду эту же девочку тащит за волосы другая воспитательница.

- Убери ее от меня!, - кричит автор ролика и закатывается смехом.

- Иди, сядь рядом с тетей, - говорит другая героиня видео и еще сильнее тянет девочку в ее сторону.

Лица педагогов в кадр не попали. Можно рассмотреть лишь воспитанницу, которая, склонив голову вниз и не издав ни единого звука, терпит злую игру взрослых.

- Ужас! Что за обращение к детям, - оставили гневные комментарии к ролику пользователи. - Как можно издеваться над больными детьми!? Это видео не сюда надо было отправить, а в правоохранительные органы!

Ролик полицейским показала "Комсомольская правда на Северном Кавказе". На что в МВД Дагестана нам сказали, что жалоб на детсад к ним не поступало, но по факту появления в сети этого видео они начали проверку.

- Мы устанавливаем детали произошедшего, - сказали в ведомстве. - Где это случилось, кто участники видео и прочее.

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