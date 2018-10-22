"Синтоловый качок" удалил импланты из "ног-ракет"

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-22T16:47:55+03:00

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"Синтоловый качок" удалил импланты из ног. Теперь у самого известного пятигорского фрика больше нет "ног-ракет" и его икры стали обычного размера. Про операцию Кирилл Терешин рассказал своим подписчикам, которые неоднократно у него спрашивали о шрамах.

- Я давно уже удалил импланты. Теперь на ногах остались шрамы, - рассказал "синтоловый качок".

Напомним, Кирилл Терешин лег под нож пластического хирурга ради того, чтобы сделать свои икры такими же большими, как и бицепсы. А они тогда достигли уже 62 сантиметров!

Вот только врачи отказались ставить ему огромные импанты и в итоге ноги "синтолового качка" все равно выглядели комично тощими, по сравнению с руками.

Фрик не пояснил, почему он решил вновь лечь под нож пластического хирурга и зачем удалил импланты. Возможно, это свящано с проблемами со здоровьем. Терешин неоднократно жаловался на боли и повышенную температуру из-за введенного в организм синтола, а наличие имплантов уж точно не делало его тело более здоровым.

Теперь же Кирилл "руки-базуки" Терешин решил раскачать свои ноги с помощью спорта. Он регулярно ходит на тренировки и пытается правильно питаться.

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