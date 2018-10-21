Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе: воздух не был отравлен

СЕГОДНЯ 19:56 2018-10-21T20:00:01+03:00

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Последние спасатели уехали с места тушения пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. На пепелище остались только два наряда МЧС, которые будут контролировать ситуацию. Проливка горящего цеха полностью завершена.

Напомним, пожар в цеху электролиза цинка вспыхнул в четвертом часу ночи 21 октября. Потушить его смогли лишь спустя 12 часов. Все это время с огнем сражались около 150 спасателей. На помощь к ним также прибыл и пожарный поезд их Кабардино-Балкарии.

И если ночную смену сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать и они не пострадали, то огонь все же принес горе в семьи пожарных. Он унес жизнь командира отделения пожарно-спастельной части номер один Александра Ермакова. 38-летний мужчина один из первых зашел в горящее здание, чтобы провести разведку. Кроме того, в больницу попали еще двое опытных спасателей - 41-летний Роман Щепановский и 37-летний Важа Чебакаури.

Александр Ермаков

Пока спасатели сражались с огнем, который успел захватить 4,5 тысячи квадратных метров, жители Владикавказа начали впадать в панику. Многие пользователи в социальных сетях боялись, что в воздух попали опасные химические вещества и все могут серьезно пострадать.

- Очень сложно дышать с самого утра. В горле першит.Столб дыма виден из каждого района города. Почему не эвакуируют людей! А если сейчас рванет? Там же кислота?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/674318" frameborder="0"></iframe> Пожар на заводе во Владикавказе потушен.

Подобными сообщениями были заполонены все соцсети. Не помогло даже заявление властей о том, что угрозы взрыва нет и выброса химических веществ в воздух не было. Тяжелое дыхание горожан объяснялось повышенным количеством углекислого газа из-за пожара и дымом. Но страшные слухи было уже не остановить.

По различным мессенджерам рассылались сообщения о том, что чиновники уже вывезли своих родных из города, а обычным жителям ничего не говорят, чтобы не поднялась паника. Этот слух немного спал после того, как местные узнали, что на пожаре находится глава республики Вячеслав Битаров со всеми местными чиновниками.

Сейчас воздух в городе практически очистился. Завод "Электроцинк" в ближайшие дни работать не будет. На место пожара приедут эксперты, которые оценят нанесенный ущерб и выяснят причины возгорания. Сейчас известно то, что в здании рухнули стены и кровля общей площадью 500 квадратынх метров и существенно повреждено оборудование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/674317" frameborder="0"></iframe> Пожар во Владикавказе на заводе..

СК по Северной Осетии уже назначил доследственную проверку.

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