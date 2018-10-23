2018-10-23T11:54:39+03:00
Спорт

Макгрегор рассказал, почему проиграл Нурмагомедову: "Один удар изменил все"

Ирландец перечислил свои ошибки, которые совершил в поединке века
Алена БЕЛЯЕВА
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Ирландец перечислил свои ошибки, которые совершил в поединке века. Фото: www.instagram.com/thenotoriousmmИрландец перечислил свои ошибки, которые совершил в поединке века. Фото: www.instagram.com/thenotoriousmm
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Конор Макгрегор в своем аккаунте в Инстаграм рассказал, почему проиграл дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке пояс чемпиона в легком весе по версии UFC, который прошел в Лас-Вегасе ночью 7 октября.

Ирландский спортсмен перечислил совершенные им ошибки, а также честно признал, что в первом раунде лидировал Нурмагомедов. Конор отметил, что это произошло из-за более выгодной позиции в партере, которая была у дагестанца. При этом он не смог нанести Конору ощутимого вреда.

- Во втором раунде он уже убегал от меня, пока не нанес этот удар с правой. Это изменило ход раунда и всего поединка. Классный удар, - объяснил одну из причин своего проигрыша ирландец.

Также Макгрегор честно признался, что во время тренировок делал акцент на защиту и борьбу, не уделив должного внимания тому, как дерется Хабиб в стойке.

- Второй раунд был самым плохим в моей карьере, но я все равно смог собраться и выиграть в третьем. В последнем раунде я совершил критическую ошибку, когда открыл противнику спину. Что я могу сказать? Это был отличный бой. Я обязательно вернусь и если даже не получу реванша, то просто буду драться со следующим соперником, который уже стоит в очереди, - подытожил Макгрегор.

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