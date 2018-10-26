"Ехал грустный от друзей-ВДВшников, пытался ее спасти": ставропольского судью из секс-ролика с голой блондинкой предлагают лишить судейского статуса

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-26T14:32:05+03:00

Юрий Макаров с точностью до минуты рассказал, что произошло в злополучную ночь на АЗС и кто эта блондинка [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В Управлении Судебного департамента Ставропольского края прошло заседание судей, на котором совет принял окончательное решение по наказанию уже бывшего председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова. Пару месяцев назад Макаров засветился в секс-видео с голой блондинкой на заправке. Видео разлетелось по СМИ и соцсетям. За нанесенный имиджевый удар по всему судейскому корпусу, утвержденную 21 августа отставку по собственному желанию аннулировали. Теперь в коллегию от совета судей попадет постановление от сегодняшнего, 26 числа, с требованием лишить Юрия Николаевича статуса, а с ним и всех привилегий.

«Нравится мне, когда ты голая по заправке ходишь»: ставропольский судья ушел в отставку после скандального видео 00:00 00:00

ДВА ЧАСА ОПРАВДАНИЯ

Заседание шло больше двух часов. Большую часть времени Макаров пытался убедить коллег, что стал жертвой обстоятельств. Экс-судья не отрицал, что это он расхаживает по АЗС "Газпрома" с нагой блондинкой. Впрочем, это было итак очевидно, поскольку совет предварительно установил по дорожным камерам путь следования его авто "Мерседес-Бенц GL-350" от Октябрьского суда в Ставрополе до той самой заправки.

"ХОТЕЛ СПАСТИ"

При всем этом Макаров не соглашался с обвинением в нарушении этического кодекса судей и утверждал, что блондинку из добрых побуждений подобрал по дороге и хотел спасти, а на камеру ее телефона снимал алиби:

- Я возвращался со встречи с друзьями-ВДВшниками из КМВ в Ставрополь. Мы вспоминали Афганистан, неудачные прыжки. Я был подавлен. По дороге заметил припаркованный грузовик, а рядом с ним обнаженную девушку. Я остановился и предложил ей помощь, та села ко мне и попросила воды. Я решил, что ей плохо и поехал в ближайший магазин на заправке. Женщина заявила, что сама купит воду. Я опешил и понял, что передо мной не жертва, а странная особа, как потом выяснилось некая Джафарова, и предложил ей покинуть машину. Она заявила: "Мне от вас ничего не надо". Мой телефон был на минимуме заряда, но я хотел снять видео для своего алиби. Чтоб никто не говорил потом, что я ее заставлял, применял к ней насильственные действия. Она дала свой телефон для съемки и пообещала уйти. Опасаясь провокаций, я предложил зайти в АЗС и вызвать родственников. Но женщина выхвалила карту и побежала в магазин. Я пошел за ней. и каждый шаг снимал на видео. По моим движениям - почесыванию затылка и нерешительным шагам на расстоянии - понятно же, что я был ошеломлен происходящим. Я предложил потом отвезти ее в РОВД или поликлинику, но та попросила вернуть себя туда же, откуда забрал. Я отвёз девушку к АЗС "Лукойла", высадил и уехал, - подробно пересказал свою ночь 3 августа экс-судья Макаров.

Все заседание Юрий Макаров старался не терять лица, но за излишнюю эмоциональность пару раз ему делали замечаниеФото: Евгения СОКОРЕВА

ПОЧЕМУ НЕ ОБРАТИЛСЯ В СЛУЖБЫ?

На вопрос, зачем надо было подбирать голую незнакомку вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, да еще и снимать нагое дефиле на ее телефон, Макаров ответил, что ждать специалистов посреди трассы побоялся - вдруг она умрет от обезвоживания, а на камеру снимал, потому что это было единственное, что пришло ему в голову для избежания шантажа.

- Уже потом я понял, что меня снимали камеры наружного наблюдения. Но я понадеялся, что они отчистятся и никто об этом не узнает, - продолжил Юрий Николаевич. - Нет в моих действиях ничего противозаконного. Я из спасителя, стал жертвой! За 31 год работы судьей я не допускал ничего предосудительного и по нагрузке входил в тройку судей краевого суда. Есть палитра других наказаний помимо лишения статуса судьи, к тому же я сам себя уже наказал, подав в отставку.

Но как бы не пытался бывший председатель Октябрьского районного суда Ставрополя изменить настроение коллег, совет принял решение передать в квалификационную комиссию прошение о лишении его судейского статуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Судья из Ставрополя подал в отставку после разлетевшегося по сети секс-видео

Мы нашли скандальную запись, из-за которой Юрий Макаров мог оставить должность [видео]

На Ставрополье приняли отставку судьи после скандала с голой блондинкой

Макаров написал по собственному, не объяснив причины своего ухода (ПОДРОБНЕЕ)