Кадыров приехал в Ингушетию на встречу с лидером митингующих против обмена землей с Чечней

26 Окт. 22:21 2018-10-26T22:39:42+03:00

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Рамзан Кадыров 26 октября приехал в Ингушетию, чтобы встретиться с одним из главных противников соглашения об установлении границы с Чечней. Политик приехал домой к экс-министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову.

Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" один из свидетелей встречи, глава Чечни лично приехал в Карабулак и зашел в дом к Погорову. Туда сразу же начали съезжаться местные жители, которые хотели узнать, чем закончится разговор политика и главы митингующих.

Из-за огромного количества приезжих, в Карабулаке было ограничено движение, так как улицы и дороги рядом с домом Погорова оказались заполнены людьми.

Экс-министру пришлось выйти к толпе, чтобы рассказать о том, что глава Чечни приехал к нему по предварительной договоренности.После этого Ахмед сообщил, что на встрече будут присутствовать не только лидеры протестного митинга, но и старейшины сел Ингушетии и представителей тейпа Погорова.

Согласно имеющейся информации, встреча прошла в мирной и доброжелательной обстановке. Заинтересованные стороны более часа пили чай и обсуждали сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее Погоров образался к Рамзану Кадырову в социальных сетях и высказывал готовность к диалогу для решения спорной ситуации.

Кстати, Рамзан Кадыров не в первый раз приезжает в Ингушетию, чтобы встретиться со старейшинами, выступающими против обмена землями. В прошлый раз он общался с Мухажиром Нальгиевым, который ранее оскорбил политика. Они обменялись извинениями и расстались на мирной ноте.

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