Евкуров: "чтобы выравнять границу, Чечня уступила 1890 га. Мы - столько же"

СЕГОДНЯ 21:30 2018-09-29T21:43:34+03:00

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На расширенном заседании правительства Ингушетии глава республики Юнус-Бек Евкуров раскрыл детали соглашения с Чечней. На карте он показал, какие территории и какой площади отошли от Ингушетии Чеченской республике и наоборот. А сделал он это для пресечения провокаций из-за якобы раздачи исторических земель.

- Тем, кто считает, что мы уступили исторические земли, надо внятно объянсять, что ни мы, ни братская республика ничего не уступали. Мы пошли, как было установлено в 90 годах. Но есть те, кому глубоко до лампочки до границ, до решений и до вопросов, а просто надо мутить (воду-авт.). Я проводил совещание с Советом безопасности. Надо профилактические работы проводить.Тем более мы видим - этим людям лишь бы на митинги выходить.Мне надоело говорить о провокациях. Надо понимать, за кем идете. Особенно молодежи, - сказал глава Ингушетии.

В подтверждение слов Евкуров на карте показал, что граница не изменилась, а вернулась к прежнему виду. И что республика ничего не отдала, а обменялась:

- Чтобы выравнять границу, Чечня уступила 1890 га, и мы столько же - 1890 га. Метр в метр. Там раньше правая часть дороги была за нами, левая - за ними. Теперь в Чечне проходит одна (полноценная-авт.) часть, другая у нас, добавил он.

Со слов Юнус-Бека Евкурова, соглашение кроме дорожной неразберихи решит проблему в районе села Чемульга. Лес там долгое время находился в ведомстве Бамутского лесничества Чечни, хотя со стороны реки Фортанга земля - вместе с лесом - по идее принадлежит Ингушетии. По договоренности спорную территорию в 7200 га Рамзан Кадыров признал ингушской. В скором времени это юридически закрепят министры природных ресурсов обеих республик в Москве.

- Я слышал у нас говорят: надо было попросить Ассиновскую (станицу-авт.) вернуть - там предки жили. А на той стороне (в Чечне-авт.) тоже говорят: Троицкую надо забрать, Вознесенскую, Карабулак. Мы так не остановимся никогда. Не поднимайте смуту. Мы уже определились и закрыли тему, - продолжил Евкуров.

Глава Ингушетии подчеркнул еще, что принимали решение только представители республик. И ни его, ни Кадырова никто не заставлял.

Напомним, соглашение об обмене территорий главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября в Магасе. Земли эти - нежилые. Там нет населенных пунктов, и никого из жителей этот вопрос лично не затронул. Однако нашлись те, кто посчитал обмен неравноценным и начали обвинять Евкурова в дарении исторических земель. Чтобы объяснить недовольным суть дела, глава Ингушетии попросил сделать карту с новой границей легко читаемой и показывать ее обиженным как наглядное пояснение их неправоты.