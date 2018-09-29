Власти Ингушетии показали на карте новые границы с Чечней

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-29T12:25:16+03:00

А также текст соглашения об обмене территорий

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Ингушетия показала соглашение об установлении новой границы с Чечней.

Из него следует, что состоявшийся обмен пахотными территориями подлежит утверждению законами Республики Ингушетия и Чеченской Республики в срок не позднее одного месяца со дня подписания договора, а также обязанности сторон в течение трех месяцев привести свои законодательные акты, устанавливающие границы, в соответствие с соглашением.

На карте из документа новые границы выглядят так:

Так теперь выглядит линия границы между Чечней и Ингушетией

Напомним, 26 сентября в Магасе глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подписали соглашение об изменении границ.

Ингушетия передала Чечне 1 тыс 290 га пахотных земель Малгобекского района, взамен получила такую же площадь в Надтеречном районе Чечни.