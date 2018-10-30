СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-30T15:23:53+03:00

В Дагестане пьяный полицейский на спор прострелил себе голову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина отдыхал с друзьями в кафе и устроил стрельбу

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В Дагестане полицейский устроил стрельбу в кафе и нечаянно ранил себя в голову. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошел в одном из кафе в городе Хасавюрт 25 октября.

Оказалось, что мужчина пришел в ресторан со своими друзьями. Алкоголь ударил в голову и полицейский решил пострелять из табельного Стечкина. Он вышел на улицу, поставил пистолет в автоматический режим и выпустил несколько пуль в воздух.

Вернувшись в кафе силовик заявил друзьям, что полностью опустошил обойму. Друзья не особо поверили мужчине и посоветовали ему быть осторожнее - часто затвор заклинивает последний патрон.

Полицейский стал спорить, что лучше разбирается в оружии и точно знает, что обойма пуста. Чтобы доказать свою правоту, он приставил Стечкин к голове и нажал на курок.

С тяжелым ранением головы полицейский находится в больнице. Неизвестно, сможет ли он выжить после такого ранения.

Из рядом МВД его ждет возможное увольнение - сейчас проходит служебная проверка.