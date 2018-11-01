В КБР на видео попала авария, в которой пострадали полицейские и врачи

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-01T18:50:58+03:00

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В Кабардино-Балкарии на видео попал момент столкновения неуправляемого «КамАЗа» с машиной «Скорой помощи». В столкновении также пострадали два полицейских УГИБДД республики. Эпизод заснял авторегистратор остановившегося неподалёку большегруза.

По сообщениям пресс-службы главного управления МВД по Кабардино-Балкарии, авария произошла на 406-м километре автомобильной трассе «Кавказ», неподалёку от села Малка Зольского района республики. Сотрудники ДПС прибыли на место для оформления другой аварии. Так же на место срочно приехала машина «Скорой». Когда врачи сделали свою работу, они стали совершать манёвр разворота. В этот момент в автомобиль экстренных служб на высокой скорости влетел «КамАЗ».

В результате различные травмы получил не только один из врачей экстренной бригады, но двое сотрудников ДПС. Пострадавших немедленно госпитализировали.

Сейчас идёт работа над установелением причин ДТП. Многие очевидцы ссылаются на сильнейший туман, затруднявший обзор водителю фуры. По другой версии, спровоцировавший аварию «КамАЗ» мог быть неуправляем. Вероятно, у машины отказали тормоза. Над установлением причин аварии работают следователи.

В ГУ МВД республики подчеркнули, что по факту происшествия проводится проверка.