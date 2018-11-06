2018-11-06T16:27:40+03:00
Происшествия

Ставропольский суд взыскал с жены арестованного экс-министра 7,3 млн рублей

Нелли Васильева купила сберегательные сертификаты на сумму, превышающую доход семьи за три года
Алена БЕЛЯЕВА
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Семья экс-чиновника владеет дорогостоящей недвижимостьюСемья экс-чиновника владеет дорогостоящей недвижимостью
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В Ставрополе суд частично удовлетворил иск прокурора края к супруге экс-министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Нелли Васильевой. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, жене бывшего чиновника придется вернуть государству более 7,3 миллиона рублей.

Напомним, после ареста Игоря Васильева у чиновника и его семьи нашли дорогостоящую недвижимость и автомобили. К примеру, Нелли Васильева купила сберегательные сертификаты на сумму, значительно превышающую доход семьи за три года. Именно из-за этого ей и пришлось выступить в качестве ответчицы в суде. Прокуратура хотела взыскать с экс-министра и его семьи в доход государства ценных бумаг на 31 миллион рублей, которые были не подтверждены официальными доходами.

"Комсомолка" ранее писала, что ставропольский министр нажил огромное состояние на "откатах". Сейчас Игорь Васильев находится под стражей по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, а его дома и дорогостоящие апартаменты продолжают поражать обывателей своей стоимостью. Впрочем, большинство ценных домов и квартир оформлены на родственников.

К примеру, сестра чиновника оказалась владелицей особняка, в котором жил сам чиновник. Дворец с мрамором и позолотой оценили в 150 миллионов рублей. Кстати, зарплата женщины не превышает 30 тысяч рублей.

А вот племянница Нелли Васильевой на бумагах владеет шикарными апартаментами в сочинском отеле "SWISSOTEL RESORT SOCHI KAMELIA", купленными в 2016 году за 47,252 млн руб.

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