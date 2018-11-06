2018-11-06T14:22:49+03:00
Происшествия

Ошибка коллег во время операции по увеличению груди стоила жизни врачу из Пятигорска

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила вину анестезиолога
Андрей ЗОБОВ
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Инну М. могли убить неосторожность и непрофессионализм коллегиИнну М. могли убить неосторожность и непрофессионализм коллегиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Непрофессионализм и ошибки коллеги стоили жизни 44-летнему врачу из Пятигорска. Инна М. умерла после операции по увеличению груди. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Инна М. сама долгие годы работала акушером-гинекологом и к предстоящему хирургическому вмешательству отнеслась очень серьезно: прошла полное обследование и сдала все необходимые анализы. Ложиться под скальпель решилась не в родном Железноводске — выбор пал на хорошую клинику в Пятигорске. Однако именно здесь и произошла роковая ошибка.

— Следствием установлено, что 24 февраля текущего года в ГБУЗ СК Городская больница города-курорта Железноводска после проведенной пластической операции 44-летняя пациентка впала в состояние комы. Через два месяца, не приходя в сознание, женщина скончалась в «Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии» Московской области, куда была ранее транспортирована на лечение, — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Женщина больше двух месяцев пролежала в реанимации, но спасти её не удалось Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женщина больше двух месяцев пролежала в реанимации, но спасти её не удалосьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трагической смертью быстро заинтересовались следователи. Теперь, после комплексной судебно-медицинской экспертизы у них есть все основания винить в смерти женщины врача-анестезиолога.

— Смерть женщины наступила в результате непрофессиональных действий врача-анестезиолога городской больницы города-курорта Железноводска. Врач не выполнил элементарные стандарты анестезиологического пособия. Он преждевременно перевел пациентку из реанимации в хирургическое отделение, а после не наблюдал ее в палате, где наступила остановка дыхания, повлекшая острую гипоксию головного мозга и последующую смерть, — гласит заключение экспертов.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемого, собирая улики, достаточные для передачи уголовного дела в суд. Врачу вменяют убийство по неосторожности, за что ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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