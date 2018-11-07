При взрыве в Чечне пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-07T12:23:05+03:00

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Четыре человека пострадали при взрыве газа в чеченском городе Гудермес. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональном управлении МЧС, трагедия произошла 6 ноября в частном доме, где проживала семья с маленьким ребенком.

В результате взрыва пострадали 22-летний и 29-летний мужчины, 21-летняя женщина и 4-летний малыш. Всех их в срочном порядке на машинах "Скорой помощи" доставили в местную больницу с серьезными травмами. На данный момент состояние одного из мужчин и ребенка медики оценивают как критическое. Сейчас они находятся в ожоговом отделении четвертой городской больницы Грозного.

Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Вполне вероятно, что жильцы дома нарушили правила эксплуатации газового оборудования, чтобы быстрее протопить дом, ведь в последние дни в Гудермесе значительно похолодало.

По словам представителей экстренного ведомства, каждый год с наступлением осенне-зимнего периода учащаются случаи взрывов бытового газа, а также отравлений угарным газом из-за нарушений техники безопасности. К примеру, на Ставрополье 95-летняя пенсионерка забыла открыть шибер на дымоходе и насмерть угорела.