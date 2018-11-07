2018-11-07T16:10:12+03:00
Общество

Ставропольских геев вместо армии отправят в психушку

ЛГБТ-сообщество планирует судиться с военкоматом
Алена БЕЛЯЕВА
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ЛГБД-сообщество планирует судиться с военкоматомЛГБД-сообщество планирует судиться с военкоматомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Активисты одного из ЛГБТ-сообществ отправили запросы в военные комиссариаты Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков, Кисловодска и Ставропольского края. Они хотели узнать, считают ли данные органы, что гомосексуальная или бисексуальная ориентация призывника может являться основанием для направления его на психологическое освидетельствование и являются ли интимные предпочтения призывника основанием для освобождения от воинской обязанности.

Ответ пока поступил лишь от краевого комиссариата. Вот только активистам он не понравился.

- Военный комиссариат Ставропольского края будет помещать всех геев и бисексуалов, об ориентации которых им станет известно, в стационары для "обследований". Это следует из ответа военкомата края на наш запрос. Там связали гомосексуальную и бисексуальную ориентацию призывников с расстройствами личности, половой идентификации и сексуальных предпочтений (статья 18 Расписания болезней) и заявили, что для "исключения личностных расстройств" всех геев и бисексуалов надо обследовать в стационаре в специализированном медицинском учреждении (психоневрологическом диспансере), - говорится в сообщении активистов.

Ответ военкомата активистам не понравился Фото: СОЦСЕТИ

Ответ военкомата активистам не понравилсяФото: СОЦСЕТИ

Сейчас представители ЛГБТ-сообщества рассматривают возможность обратиться в суд для признания данного решения военкомата незаконным.

А вот в самом комиссариате "Комсомольской правде на Северном Кавказе" объяснили, что ответ составлялся согласно действующему законодательству и полностью ему соответствует.

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