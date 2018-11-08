Муфтият Чечни подтвердил, что в республике нашли Ноев Ковчег

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-08T15:25:45+03:00

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В Чечне энтузиасты и учёные продолжают исследовать Ноев Ковчег на горе Садой-Лам в Чеберлоевском районе республики. Три года назад одинокий местный житель Марат Макажо нашёл здесь удивительное образование из слоистых известняков, удивительно похожих на деревянные балки.

— Я просто гулял по альпийским лугам в горах, немного выше озера Кезенойам. Любовался красотой природы, исследовал местность. У меня вызвало интерес странное возвышение над плато. Оттуда было очень приятно любоваться округой, я часто приходил на него просто посидеть. Потом стал рассматривать камни и заметил, что они уж очень ровные, гладкие и красивые в этом месте. Как будто специально друг к другу подогнаны. Я заинтересовался их происхождением, совершенно не понимая, с чем имею дело, просто из любопытства. Так началась эта история, — рассказал «Комсомольской правде» Марат.

«Врата Ковчега»Фото: Личный архив героя публикации

Следующий год мужчина провёл в библиотеках, исследуя исторические источники и геологические пособия. Кто мог так филигранно обточить известняк? Зачем? И что за рукотворное сооружение может находится на плато высоко в горах?

— Озарение пришло с мыслью, что это может быть вовсе не камень, а окаменевшее дерево. Тогда я впервые подумал о Ковчеге. Сначала относился к этому со скепсисом, — рассказывает Марат. — Часто ходил в горы, исследовал. Но чем глубже я изучал тему, тем меньше оставалось сомнений. Окончательная убеждённость пришла, когда я увидел то, что иначе как знаком, назвать не могу. Это было похоже на «явление» из канонических легенд: слегка сумрачная погода, небо, затянутое облаками. Я в раздумях иду на плато. И тут вырвавшийся из-за туч луч яркого света падает на то место, которое сейчас мы называем «вратами Ковчега»!

Марат Макажо рассказывает о Ноевом Ковчеге в Чечне.

Ещё год Марат провёл за изучением богословской литературы и истории поисков Ковчега. Конечно, большинство духовных лиц утверждали, что древний корабль пророка остановился на горе Арарат. Но длительные поиски и научные исследования ничего не дали. Образования, по-настоящему похожие на судно так и не были найдены, а археологи и геологи, не найдя остов на горе, переместились в другие районы Турции. Другая часть исламоведов указывает, что Ковчег мог остановиться в другом месте.

— По одной из распространённых теорий, выдвинутых исламскими учёными, корабль мог проплыть дальше на север и сесть на мель в горах Кавказа, — объяснил «Комсомольской правде» муфтий Чеченской Республики Салах Межиев. — Тем более здесь, на Северном Кавказе, есть народ, который носит имя пророка. По-арабски Ноя называют Нух, или Нох. А истинные вайнахи знают, что настоящее имя чеченского народа — нохчи. То есть, иначе говоря, сыны Ноха.

По этой карте все желающие смогут найти уникальный феномен, обнаруженный Маратом МакажоФото: Личный архив героя публикации

Совпадения поразили Марата. И через два года он во всеуслышание заговорил, что нашёл Ноев Ковчег. Вокруг него тут же собралась инициативная группа, энтузиасты, воочию взглянув на феномен, без сожаления вкладывали собственные средства в его изучение и скоро стартовали раскопки.

Уникальный природный объект поразил даже учёных. Они предположили, что многослойные известняки сформированы под колоссальным давлением воды. Вероятнее всего — на дне океана Тетис, миллионы лет назад существовавшего на территории Северного Кавказа. Но происхождение «гвоздей», которыми испещрены слои известняка, объяснить сложнее.

На вопрос о происхождении гвоздей, которыми утыкан известняк, затрудняются ответить даже учёныеФото: Личный архив героя публикации

— К нам приезжала экспедиция Крымского отделения «Русского географического общества», специалисты Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых. Учёные, за кружечкой пива, честно рассказывали, что поражены некоторыми деталями, и образование в горах Чечни действительно достойно изучения, — делится Марат Макажо. — Но анализ проб известняка положительных для нас результатов не дал. Поэтому пока заявить о находке на весь мир мы не можем. Продолжаем раскопки.

При этом сами учёные отзываются о чеченском энтузиасте с большим теплом и с уважением относятся к его убеждениям.

На вопрос о происхождении гвоздей, которыми утыкан известняк, затрудняются ответить даже учёныеФото: Личный архив героя публикации

— Марат очень интересный, умный человек. Никак не похож на местного безумца, сочинившего красивую легенду и поверившего в неё, — считает геолог и спелеолог Геннадий Самохин, возглавляющий экспедицию Крымского отделения «Русского географического общества». — Как учёный, серьёзно предполагать, что это мифический Ноев Ковчег, я, конечно, не могу. Но обнаруженный им объект действительно крайне интересен и заслуживает детального изучения. Я искренне желаю удачи в его изысканиях.

Работать энтузиастам приходится очень аккуратно — они бояться повредить святыню. Сейчас им удалось углубиться в известняки на 25 метров. Члены инициативной группы уверены, что внутри найдут пустоты — внутренние помещения легендарного корабля. И надеются, что эта находка докажет всем скептикам, что Ноев Ковчег действительно находится в Чечне.

Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев надеется, что скоро исследователи найдут исчерпывающие доказательства. Пресс-служба главы ЧР

Важнейшей проверкой для инициативной группы был визит представителей Духовного управления мусульман Чечни. После него в муфтияте республики не сомневаются в подлинности Ковчега.

— После исследования объекта нашими представителями, могу уверенно заявить, что Ноев Ковчег находится в Чечне, — заявил муфтий Чеченской Республики Салах Межиев. — Такова наша позиция. Дай Аллах, чтобы чтобы исследования найденного в горах остова наконец подтвердили это! Мы верим, и надеемся, что это в скором времени произойдёт.

СПРАВКА «КП»

Сколько раз находили Ковчег?

Попытки найти Ковчег предпринимались примерно с 4 века нашей эры. Согласно библейской легенде, он должен был остановиться на склоне горы Арарат. Существует еще несколько районов, которые считаются его потенциальным местонахождением. Одним из основных мест, по мнению искателей, является так называемая Араратская аномалия - выступающие из снега «контуры корабля» на северо-западном склоне Арарата. Ученые объясняют ее образование естественными причинами, однако исследования на месте затруднены, так как местность является военной закрытой зоной в районе армяно-турецкой границы.

Предполагаемые останки Ноева ковчега возле горы Арарат в Турции Фото: Mfikretyilmaz - собственная работа, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8882591

1. Одним из тех, кто «нашел» Ковчег, был русский военный летчик Владимир Росковицкий, который во время Первой мировой войны, пролетая над горой Арарат, увидел то, что он назвал «лежащим большим судном». Летчик написал рапорт об увиденном, а в 1917 году Россия якобы даже послала туда экспедицию, которая сделала несколько фотоснимков Ковчега, но в ходе революции отчет об экспедиции пропал. Позже и другие летчики, в частности, турок Дюрупинар в 1957 году, делали фотографии странного контура, похожего на корабль, у горы Арарат. Фотоснимок Дюрупинара даже попал в журнал «Лайф» и стал поводом для очередных экспедиций, каждая из которых объявляла об обнаружении Ковчега.

Турок Дюрупинар в 1957 году сделал с самолета фотографию странного контура, похожего на корабль, у горы Арарат

2. В 1955 году французский исследователь Фернан Наварра привез с Арарата остатки доски, отломанной, по его словам, от деревянного остова Ковчега. Некоторые из исследований частично подтвердили возраст дерева в 5 000 лет, однако все эти выводы были весьма субъективными.

3. Совместная турецко-гонконгская экспедиция на гору Арарат в 2010 году сделала заявление, что нашла Ноев Ковчег на высоте 4000 метров вмерзшим в ледник и даже проникла в некоторые помещения внутри Ковчега, сделав видео и фотосъемку. Однако существует версия, что все эти съемки были смонтированы, чтобы произвести мировую сенсацию. Профессиональные археологи не воспринимают утверждения искателей Ковчега серьезно, считая все их открытия — плодом воображения.

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