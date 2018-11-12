Избитую в Минводах школьницу госпитализировали в травматологию

В Минеральных водах госпитализировали школьницу, которую жестоко избили сверстницы. По информации Минздрава Ставрополья, девочка сейчас находится в отделении травматологии городской больницы. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Жуткое видео избиения школьницы разлетелось по социальным сетям в минувшее воскресенье, а уже в понедельник к расследованию инцидента подключился губернатор Ставропольского края.

- Шокирующие новости из Минеральных Вод. Подростки жестоко избили школьницу. Видео выложено в Интернет. Такое не укладывается в голове! Бесчеловечная жестокость и детство несовместимы. Этот случай точно не останется без внимания. Обязательно разберемся, кто не досмотрел – родители, школа? Я поручил направить в Минводы комиссию. Она проведет проверку. Ситуацию буду держать на личном контроле, - написал в своем официальном аккаунте в Инстаграм Владимир Владимиров.

Пострадавшая находится в больнице. Фото: скриншот видео

В состав комиссии вошли сотрудники правоохранительных органов, представители краевого министерства образования, а также члены региональной комиссии по делам несовершеннолетних.

Планируется, что результаты проверки смогут помочь выработать способы минимизации рисков повторения этого инцидента.

Напомним, несколько школьниц избили свою сверстницу в минувшие выходные в городском парке Минвод. Пострадавшую били кулаками по лицу и туловищу, а потом и вовсе опрокинули на землю и начали прыгать на голову.

Согласно имеющимся данным, конфликт произошел из-за того, что пострадавшая девочка позволила себе критику в адрес своих обидчиц. Те решили ответить ей не словами, а ударами.