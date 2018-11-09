Подростка, убившего чеченскую девочку, вместо тюрьмы отправят в психбольницу

В Австрии завершилось следствие по делу об убийстве 7-летней чеченки Хадишт 16-летним жителем Вены, её соседом Робером К. У подростка обнаружили целый букет психических заболеваний и отклонений, и теперь вместо тюремного заключения остаток жизни он может провести в специализированной психиатрической клинике для преступников.

Как сообщает австрийское издание Heute, прокуратура Вены завершила расследование уголовного дела. Оно обросло множеством подробностей: молодой человек был нелюдим, любил боевые искусства, математику и свою приставку PlayStation. Открытой агрессии к окружающим он никогда не проявлял, но тайно ненавидел людей.

Результаты обследований поразили следователей — у Роберта К. нашли целый букет психических отклонений. Мальчишка к 16-годам почти не чувствовал эмоций. Единственными устойчивыми ощущениями были постоянное раздражение и глубокое отвращение к окружающим — мальчик возвышал себя над людьми, считая их «жалкими и слабыми». Венцом психических отклонений стала начальная стадия шизофрении. Психиатры назвали парня «бомбой замедленного действия». По их мнению, раньше или позже, он обязательно дошёл бы до убийства.

Хадишт была доверчивой и доброй девочкой, поэтому с лёгкостью пошла с преступникомФото: Социальные сети

В роковой день 11 мая Роберт решил использовать доверчивую соседскую девочку, чтобы «выпустить гнев». Своё плохое настроение он счёл достаточным поводом для убийства. Подросток пригласил Хадишт в гости, обещая угостить мороженным. Однако вместо лакоства подготовил огромный кухонный нож. Тело коммунальные службы нашли в мусорном контейнере.

При этом задержанный через несколько дней Роберт с лёгкостью сознался в преступлении. Он не боялся говорить об этом, потому что, по собственным словам, ни чувствовал ни жалости, ни раскаяния. Единственное, что его взбесило ло во всей ситуации — Хадишт «слишком громко кричала».

Теперь, после предъявления официальных обвинений становится ясно, что тюрьма Роберту не грозит. Вероятнее всего, остаток жизни он проведёт в специальной психиатрической клинике. Выпустить молодого человека могут лишь в том случае, если группа экспертов признает убийцу полностью излечившимся.

Такой исход событий совершенно не устраивает родственников Хадишт. Переехавшая в Вену семья из Чечни не может простить подростка. Его адвокат сообщил СМИ, что от анонимных представителей чеченской общины постоянно поступают угрозы. Ещё во время похорон девочки неподалёку от родного посёлка Гехи, старейшины нескольких тейпов объявили, что родственники Роберта и сам мальчик должны понести самое суровое наказание за содеянное.

В Чечне родственники убийцы маленькой девочки из Вены пришли просить прощения.

— То, что сейчас происходит — это попытка превратить преступника в жертву, — рассказал в одном из интервью австрийским СМИ адвокат пострадавших Николаус Раст. — Семья Хадишт рассчитывает на максимальное наказание, заключение для Роберта К. Он должен получить достойное наказание за свои действия любой ценой, любым способом. Без этого родственники убитой не обретут покоя.

Иными словами, убийце объявлена кровная месть. На время следствия его поместили под охрану в тайное место, он практически недосягаем. Однако после суда чеченцы обещают воздать Роберту по заслугам.

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