Пятилетний "чеченский Шварценеггер" планирует побить свой рекорд по отжиманиям

5-летний "чеченский Шварценеггер", который смог установить мировой рекорд по отжиманиям, планирует перебить его уже на этой неделе. "Комсомольской правде на Северном Кавказе" удалось пообщаться с отцом Рахима Куриева, который рассказал о спортивных достижениях своего невероятно сильного сына.

Интервью с отцом 5-летнего Рахима Куриева Зелимханом 00:00 00:00

- Рахим начал отжиматься в три года. Он тогда смотрел, как я занимаюсь дома и пытался повторять. У него не получалось, но сын не отступал. Я подумал, а почему бы и нет? С того самого времени стал его тренировать. Спортом он занимается только дома. Сына уже зовут во всевозможные секции борьбы, но я пока его не отдаю - маленький еще, - рассказал Зелимхан Куриев.

Сейчас у Рахима семь тренировок в неделю. Утро начинается с пробежки - 2-3 километра, в обед время гимнастики и растяжки, а уже вечером начинаются силовые тренировки. Отжимания, брусья, подтягивание, боксирование - вот любимые занятия мальчика.

rahimkurievvazaev Чеченский мальчик отжимается более 4 тысяч раз

Когда читатели "Комсомолки" узнали о необычайной силе Рахима, а также о его постоянных тренировках, то многие возмутились "издевательствами" над ребенком и высказали беспокойство о его здоровье.

- Люди пишут о том, чего не знают. Рахима своевременно обследуют врачи, проводят кардиограмму. Все анализы подтвердили, что он абсолютно здоровый и отлично физически и умственно развитый ребенок. Мы внимательно следим за его питанием, в рационе всего есть фрукты, овощи, мясо. Несмотря на то, что сын не ходит в садик, он умеет считать, знает буквы и отлично рисовать. Никаких поводов для беспокойства нет, - отрезал Зелимхан.

Рахим вскоре установит новый рекорд.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас родители Рахима надеются, что он свяжет свою жизнь со спортом. Пока мальчик не смотрит бои по телевизору и не занимается в секциях, так как еще слишком мал для подобного. Его любимый спортсмен - это папа, на которого он старается ровняться.

- Куда он пойдет заниматься, предугадать очень сложно. Может, в смешанные единоборства или в рукопашную борьбу. В любом случае, он обязательно добьется высоких результатов, - уверен Зелимхан Куриев.

Рассказал отец "чеченского Шварценеггера" и о том, почему мировой рекорд Рахима по отжиманиям, а это более 4 тысяч раз за два с половиной часа, не был засчитан. Оказалось, что эксперты зафиксировали отрыв руки и сгибание позвоночника. Теперь мальчику придется повторить свои достижения и сделает он это в ближайшие дни. В этот раз маленький спортсмен планирует в течение часа отжаться 2000 раз без перерыва.

У Рахима есть младший брат, которому сейчас 3 года и 4 месяца. Мальчик тоже уже приступил к тренировкам и делает успехи. Малыш показывает неплохие результаты и в будущем, возможно, даже переплюнет рекорды своего брата.

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