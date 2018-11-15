2018-11-15T10:18:43+03:00
Общество

Instagram снова заблокировал профили Рамзана Кадырова после поста о пистолете

Новая блокировка произошла спустя лишь сутки [аудио комментарий пресс-секретаря главы Чечни]
Михаил ЮЖНЫЙВалерия ЛЫСЕНКО
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Фото: Vk.comФото: Vk.com
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Instagram снова удалил аккаунты Рамзана Кадырова в своей соцсети. Произошло это странное событие спустя всего сутки после разблокировки.

Напомним, вечером 14 ноября 2018 года все два ранее замороженных профиля главы ЧР в Instagram, не работавшие с декабря прошлого года из-за санкций правительства США, внезапно были открыты. Все опубликованные в них за годы посты, как выяснилось, остались в целости и сохранности. Рамзан Кадыров даже успел опубликовать в своих чудесным образом воскресших соцсетях новый пост с хвалебной одой своему старому пистолету (запись, которая хранилась с момента блокировки 22 декабря 2017 года) и небольшой сториз.

Однако утром 15 ноября подписчики, привычно зашедшие в аккаунты Кадырова, вдруг увидели, что оба профиля снова недоступны для просмотра.

Вот как эту странную ситуацию прокомментировал нашему радио пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов. Он дал комментарий Радио "КП" (97,2 FM)

- 11 месяцев назад страница была заблокирована. Вчера опять разблокирована. Теперь опять заблокирована, - отметил Альви Каримов. - Непонятно, почему миллионы подписчиков были лишены возможности получать информацию, которая им нужна. Идет общение с разработчиками социальной сети.

Пресс-секретарь Кадырова об его Instagram

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