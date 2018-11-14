Instagram разблокировал страницу Рамзана Кадырова

Вечером 14 октября руководство социальной сети Instagram разблокировало страницу Рамзана Кадырова. Об этом сообщил сам глава Чечни.

— моя страница @kadyrov_95в Instagram разблокирована. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев.

В среду вечером разблокирована моя страница @kadyrov_95 в Instagram. Справедливость восторжествовала, но на это потребовалось почти одиннадцать месяцев. Всё это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов, которые ранее, минуя все бюрократические инстанции поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам, — написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что такое решение руководства социальной сети было неправомерным и нарушало ревностно оберегаемые западом принципы свободы слова.

— Любая организация, открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов. И этот принцип должен неукоснительно соблюдаться, независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека из миллиардов жителей нашей планеты. Надеюсь, что произошедшая ошибка не будет повторена, — резюмировал чеченский лидер.