2018-11-17T18:19:49+03:00
Происшествия

Смертница взорвала себя рядом с постом полиции в Грозном

Благодаря бдительности правоохранителей никто не пострадал
Андрей ЗОБОВ
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Никто из полицейских и гражданских не пострадалНикто из полицейских и гражданских не пострадалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером в субботу в Грозном неизвестная смертница подорвалась рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции. Никто из мирного населения и правоохранителей не пострадал. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил информированный источник в главном управлении МВД по Чеченской Республике.

— Взрыв прогремел в районе 21 контрольно-пропускного пункта полиции в Старопромысловском районе Грозного. Шахидка не смогла до него дойти. Она привела в действие взрывное устройство на расстоянии 50–75 метров. Находилась под наблюдением — её долго вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму из Дагестана, — сообщил собеседник.

По словам источника, полицейские издалека заметили неадекватно ведущую себя женщину. Сначала они обратились к ней с просьбой предъявить документы, а когда она отказалась, открыли предупредительный огонь. После этого смертница запаниковала и привела в действие взрывное устройство.

По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и местных жителей нет. Сейчас полицейские пытаются установить личность смертницы. На месте работает оперативно-следственная группа.

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