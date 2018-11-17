Смертница взорвала себя рядом с постом полиции в Грозном

Вечером в субботу в Грозном неизвестная смертница подорвалась рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции. Никто из мирного населения и правоохранителей не пострадал. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил информированный источник в главном управлении МВД по Чеченской Республике.

— Взрыв прогремел в районе 21 контрольно-пропускного пункта полиции в Старопромысловском районе Грозного. Шахидка не смогла до него дойти. Она привела в действие взрывное устройство на расстоянии 50–75 метров. Находилась под наблюдением — её долго вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму из Дагестана, — сообщил собеседник.

По словам источника, полицейские издалека заметили неадекватно ведущую себя женщину. Сначала они обратились к ней с просьбой предъявить документы, а когда она отказалась, открыли предупредительный огонь. После этого смертница запаниковала и привела в действие взрывное устройство.

По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и местных жителей нет. Сейчас полицейские пытаются установить личность смертницы. На месте работает оперативно-следственная группа.