Хабиб Нурмагомедов и Абдулрашид Садулаев призвали закрыть все ночные клубы в Дагестане

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев совместно призвали закрыть в Дагестане все ночные клубы. Такое заявление спортсмены сделали после громкого убийства бойца Росгвардии в злачном заведении Махачкалы.

Напомним, трагедия произошла в ночном клубе в в Махачкале в это воскресенье. Сотрудник Росгвардии в неслужебное время погиб в перестрелке, пытаясь остановить потасовку.Одним из подозреваемых в данном убийстве, по предварительным данным правоохранителем, стал местный чемпион мира по рукопашному бою.

- Вопрос вот такой хочу задать всем моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти сами ночные клубы – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram. - Призываю всех земляков немедленно закрыть их.

Идею закрытия ночных клубов также поддержал другой известный дагестанский спортсмен — олимпийский борец-вольник, чемпион Рио-2016, Абдулрашид Садулаев.

- Повсюду вижу я новости о перестрелке в одном из ночных клубов Махачкалы. Один парень убит, еще двое ранены, остальные оказались в розыске — вот такой печальный результат конфликта. В этих злачных местах слишко часто проихсодят неприятности. От ночных клубов один вред, - написал Садулаев в Instagram. - К этому призыву против ночных клубов присоединяются общественники и весь наш дагестанский народ. У настоящих дагестанцев и мусульман в жизни должны быть совсем иные взгляды и ценности!