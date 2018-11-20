2018-11-20T12:46:20+03:00
Происшествия

В Дагестане после убийства росгвардейца начали закрывать ночные клубы

Оперативники нашли кучу нарушений [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В заведения полиция приходит в самый разгар весельяВ заведения полиция приходит в самый разгар весельяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Махачкале после убийства сотрудника Росгвардии Дагестана у караоке Best по ночным клубам города пошла инспекция. Проверяют все: документы, пожарную безопасность, оборудование и прочие условия работы.

Из одного караоке-клуба оперативники после рейда вынесли музыкальную технику и весь безакцизный алкоголь:

Полки остались пустыми

Полки остались пустыми

В еще одном клубе полицейские не добились от администратора документов.

Оперативная съемка: рейд по клубам Махачкалы.

Инспектора девушка посылала к "потребительскому уголку". Здесь также обчистили все стеллажи и подсобки заведения.

Проверка спиртной продукции.

Ни на одну бутылку спиртного не нашли сопроводительных документов.

- Осуществлялась реализация алкогольной продукции без акцизных марок, - заявили оперативники.

Сейчас официальным решением Кировского районного суда закрыли только клуб "АУРА". Хозяина заведения оштрафовали на 300 тыс рублей. Но проверка проходила не из-за трагедии у клуба Best.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, там выявили существенные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, противодействии терроризму, трудового и гражданского законодательства.

Напомним, рейды по ночным клубам Махачкалы пошли после трагедии у одного из заведений в ночь на воскресенье. Росгвардеец пытался остановить драку и получил смертельное ранение в голову. Предварительно сообщают, что роковой выстрел совершил чемпион мира по рукопашному бою.

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