Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал новость о его многомиллионных доходах от скачек

По подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией, за 4 года глава Чечни заработал на скачках 98 млн рублей. В собственности Рамзана Кадырова 128 скакунов. Они участвуют в забегах на ипподромах Франции, Чехии, Германии, ОАЭ и России.

Но, как утверждают исследователи, заработанные на них деньги чеченский лидер не задекларировал.

Пресс-секретарь Кадырова это заявление опроверг:

- По требованиями закона все сведения о доходах, в том числе от использования принадлежащего имущества, отражаются в подаваемой главой республики декларации о доходах, - сказал Альви Каримов.

При этом отмечается, что лошадей не обязательно указывать в декларации. В документе надо отмечать только недвижимость и транспорт.

По информации с официального сайта руководителя ЧР, за 2017 год Рамзан Кадыров заработал около 7 млн рублей, годом ранее - почти 11,5 миллионов, а в 2015 - чуть больше 5 млн рублей.

Напомним, в прошлом году наследный принц Дубая подарил Кадырову самую выносливую лошади в мире по имени "Леонардо". А через несколько месяцев глава Кыргызстана привез главе Чечни "американского рысака".